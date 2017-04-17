Mart 2017'de PS4'ün En Çok Satılan 20 Oyunu!

Mart 2017'de PS4'te en çok satılan oyunlar ve LDC paketleri açıklandı. Bu ay, Ubisoft'un yüzü gülmüş gözüküyor.

Sony’nin başarılı oyun konsolu PlayStation, her ay olduğu gibi bu ay da en çok satan PS4 oyunlarını açıkladı. Mart 2017’de Amerika’da en çok satan oyunlar olarak açıklanan oyunların, dünya genelinde de -bazıları dışında- beklenen oyunlar olduğunu söyleyebiliriz. Sony PSN sonuçlarına göre Mart ayının galibi Ghost Recon: Wildlands oldu. Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayınlanan oyun, Tom Clancy serisinin devamı olarak Şubat ayında piyasaya sürüldü.

Listenin Amerika’ya özel olması MLB Show 17, NFL 2017 gibi beyzbol ve Amerikan futbolu gibi oyunların listeye girmesini sağlamış. Bunun dışında, Sony’nin başarılı exculasive oyunu Horizon Zero Dawn 2. sıraya oturmuş durumda. Onun arkasından 3. sırada Mass Effect: Andromeda yer alıyor. Toplamda 20 oyundan oluşan Mart 2017 en çok satanlar listesine aşağıdan ulaşabilir, ardından en çok satılan 10 DLC paketine ulaşabilirsiniz.

Mart 2017 En Çok Satan PS4 Oyunları(Amerika)

Ghost Recon: Wildlands Horizon: Zero Dawn Mass Effect: Andromeda MLB The Show 17 Battlefield 1 God of War III Remastered FIFA 17 Battlefield 4 Rocket League Grand Theft Auto V Nier: Automata Ark: Survivor;s Pack Minecraft Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix For Honor Madden NFL 17 Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 Call of Duty: Infinite Warfare NBA 2K17 Batman: Arkham Knight

Mart 2017 En Çok Satan PS4 DLC Paketleri(Amerika)