Mart 2017'de PS4'ün En Çok Satılan 20 Oyunu!

Sony’nin başarılı oyun konsolu PlayStation, her ay olduğu gibi bu ay da en çok satan PS4 oyunlarını açıkladı. Mart 2017’de Amerika’da en çok satan oyunlar olarak açıklanan oyunların, dünya genelinde de -bazıları dışında- beklenen oyunlar olduğunu söyleyebiliriz. Sony PSN sonuçlarına göre Mart ayının galibi Ghost Recon: Wildlands oldu. Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayınlanan oyun, Tom Clancy serisinin devamı olarak Şubat ayında piyasaya sürüldü.
Listenin Amerika’ya özel olması MLB Show 17, NFL 2017 gibi beyzbol ve Amerikan futbolu gibi oyunların listeye girmesini sağlamış. Bunun dışında, Sony’nin başarılı exculasive oyunu Horizon Zero Dawn 2. sıraya oturmuş durumda. Onun arkasından 3. sırada Mass Effect: Andromeda yer alıyor. Toplamda 20 oyundan oluşan Mart 2017 en çok satanlar listesine aşağıdan ulaşabilir, ardından en çok satılan 10 DLC paketine ulaşabilirsiniz.
Mart 2017 En Çok Satan PS4 Oyunları(Amerika)
- Ghost Recon: Wildlands
- Horizon: Zero Dawn
- Mass Effect: Andromeda
- MLB The Show 17
- Battlefield 1
- God of War III Remastered
- FIFA 17
- Battlefield 4
- Rocket League
- Grand Theft Auto V
- Nier: Automata
- Ark: Survivor;s Pack
- Minecraft
- Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix
- For Honor
- Madden NFL 17
- Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2
- Call of Duty: Infinite Warfare
- NBA 2K17
- Batman: Arkham Knight
Mart 2017 En Çok Satan PS4 DLC Paketleri(Amerika)
- Call of Duty: MWR Variety Map Pack
- Battlefield 1 Premium Pass
- The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited - ESO Plus
- Dark Souls III: The Ringed City
- Call of Duty: Infinite Warfare - DLC1 Sabotage
- Call of Duty: Black Ops III - The Giant Zombies Map
- Rocket League: Batman v Superman: Dawn of Justice Car Pack
- Dragon Ball: Xenoverse 2 - Goku Black and Tao Pai Pai Stick
- Dragon Ball Xenoverse 2 - Dragon Ball Super Pack 2
- Call of Duty: Black Ops III - Salvation