Mart Ayının En Sağlam Mobil Oyunları (iOS & Android)

Piyasaya yeni sürülen ve büyük beğeni toplayan mobil oyunlardan birkaçını sizler için derledik. Listedeki oyunların tamamını Android ya da iPhone mağazalarında bulmanız mümkün. Şimdiden iyi eğlenceler.

Hepimiz gün içinde telefonlarımızı elimize alıp oyalanacağımız oyunlar olmasını seviyoruz. Hatta kimi zaman öyle mobil oyunlar çıkıyor ki, bir anda gündem olup patlama yaşayabiliyor ve bağımlılık yaratıp uzunca süre konuşuluyor. Hazırladığımız bu listeden böyle oyunlar çıkar mı bilinmez ama en azından Mart ayında adını sıkça duyduğumuz ve çok sevilen oyunları sizler için derledik.

The Sims Mobile

The Sims, bolca seveni olan ve çıkardığı her oyun ile eleştirilere maruz kalsa bile vazgeçilmez olmayı başaran oyunlardan. Şimdi ise sunduğu yeni mobil oyun ile bir kez daha sevenlerini heyecanlandırmayı başardı. Tabii ki diğer platformlarda sunulan tüm özellikler mobil oyunda yer almıyor ancak oyunun son derece keyifli olduğunu söylemek mümkün. Oyunun bir diğer cazip tarafı ise ücretsiz olarak oynanabiliyor olması.

The Bonfire: Forsaken Lands

Yeni bir oyun olan The Bonfire: Forsaken Lands, bir tür hayatta kalma oyunu. Karlarla kaplı bir kamp alanında başladığınız oyunda, yeteneklerinizi geliştirerek kendinize güvenli bir yaşam alanı inşa etmeye ve geceleri yaşanan canavar saldırılarından korunmaya çalışıyorsunuz. Oyunun ülkemizdeki satış fiyatı ise 17,99 TL.

Evoland 2

Evoland 2, içinde birden çok hikayeye barındıran bir oyun. Oyun üç farklı zaman diliminde geçiyor ve her zaman diliminin kendi içinde bir kurgusu var. Bir yandan zamanda yolculuk yaparken bir yandan da oyun içinde bulunan farklı dinamikler sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz Evoland 2'nin ülkemizde satış fiyatı 29,99 TL.

Alto's Odyssey

Alto's Adventure oyununun devamı sayılabilecek bu yeni oyunda, bu sefer karlarla kaplı dağlarda değil bir çölde hedefe ulaşmaya çalışıyoruz. Özellikle renkleri ve başarılı çizimleri ile dikkat çeken bu oyunun ülkemizdeki satış fiyatı 22,99 TL.

Final Fantasy XV: Pocket Edition

Birçok oyuncusu bulunan Final Fantasy'nin bu son oyununda karakterlerin detaylı tasarımları ve görsel geliştirmeler mevcut. Oyun ücretsiz olarak indirilebiliyor ancak ilk bölümden sonrasını oynamak isterseniz ücret ödemeniz gerekecek.

Pako 2

Pako 2, sürücü olarak oynadığınız ve müşterilerinizi aracınız ile korunaklı bir şekilde gitmek istedikleri yere götürmeniz gereken bir oyun. Basit grafikleri olan ancak oynaması son derece keyifli bu oyuna 8,99 TL'ye sahip olabilirsiniz.

The Room: Old Sins

Son derece sürükleyici bir hikayeye sahip olan bu oyunda, zorlu bulmacaları çözerek aydınlatmanız gereken gizemli bir oolay var. Bu başarılı oyunun satış fiyatı ise 22,99 TL.

Jydge

Başarılı çizimleri ve atmosferi ile büyük beğeni toplayan bu oyunda, kendi yarattığınız karakter ile, yaşadığınız şehrin sokaklarında kötüler ile mücadele ediyorsunuz. Fiyat açısından pek cazip gelmese de eğer bir oyun tutkunu iseniz denemek isteyebileceğiniz bu oyunun fiyatı 39,99 TL.

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