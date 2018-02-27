Mart'ın İlk Haftası Piyasaya Çıkacak Olan En Sağlam Oyunlar

2018 oyunculuk açısından büyük ihtimalle yeni bir konsol veya cihaz getirmeyecek. VR teknolojisinin ufaktan tıkanma noktasına geldiği, PS4 ve Xbox One'ın daha güçlü versiyonlarının çıktığı ve Nintendo'nun Switch hamlesini gerçekleştirdiği düşünülürse sadece oyunlara odaklanacağımız bir yıl bizleri bekliyor.
Oyun dolu 2018 yılında önümüzdeki hafta oldukça hareketli geçecek. Sizlerle bu hafta içerisinde piyasaya çıkacak oyunlara kısaca bir göz atalım.
Payday 2
Çıkış Tarihi: 27 Şubat
Platform: Nintendo Switch
Into the Breach
Çıkış Tarihi: 27 Şubat
Platform: PC
Gravel
Çıkış Tarihi: 27 Şubat
Platform: PS4, Xbox One, PC
Bridge Constructor Portal
Çıkış Tarihi: 28 Şubat / 1 Mart
Platform: Xbox One, Switch (28 Şubat); PS4 (1 Mart)
Mulaka
Çıkış Tarihi: 1 Mart
Platform: PS4, Xbox One, PC ve Switch
Evet, bu hafta piyasada olacak olan video oyunları bunlar. Özellikle Switch cephesinde konsola özgü oyunlar dışında, Payday 2 gibi diğer platformlarda da büyük bir beğeniyle oynana oyunların konsola gelmesi Nintendo sahipleri için oldukça güzel bir gelişme gibi duruyor. Bununla birlikte Steam'de inanılmaz güzel yorumlar alan Bridge Constructor Portal da konsol çıkarmasını gerçekleştirecek. Sizler de merakla beklediklerinizi veya sağlam olacağını düşündüklerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.