Mart'ın İlk Haftası Piyasaya Çıkacak Olan En Sağlam Oyunlar

Oyunculuk açısından oldukça renkli geçecek gibi görünen 2018 yılı, Mart ayına dair ilk meyvelerini bu hafta veriyor.

2018 oyunculuk açısından büyük ihtimalle yeni bir konsol veya cihaz getirmeyecek. VR teknolojisinin ufaktan tıkanma noktasına geldiği, PS4 ve Xbox One'ın daha güçlü versiyonlarının çıktığı ve Nintendo'nun Switch hamlesini gerçekleştirdiği düşünülürse sadece oyunlara odaklanacağımız bir yıl bizleri bekliyor.

Oyun dolu 2018 yılında önümüzdeki hafta oldukça hareketli geçecek. Sizlerle bu hafta içerisinde piyasaya çıkacak oyunlara kısaca bir göz atalım.

Payday 2

Çıkış Tarihi: 27 Şubat

Platform: Nintendo Switch

Into the Breach

Çıkış Tarihi: 27 Şubat

Platform: PC

Gravel

Çıkış Tarihi: 27 Şubat

Platform: PS4, Xbox One, PC

Bridge Constructor Portal

Çıkış Tarihi: 28 Şubat / 1 Mart

Platform: Xbox One, Switch (28 Şubat); PS4 (1 Mart)

Mulaka

Çıkış Tarihi: 1 Mart

Platform: PS4, Xbox One, PC ve Switch

Evet, bu hafta piyasada olacak olan video oyunları bunlar. Özellikle Switch cephesinde konsola özgü oyunlar dışında, Payday 2 gibi diğer platformlarda da büyük bir beğeniyle oynana oyunların konsola gelmesi Nintendo sahipleri için oldukça güzel bir gelişme gibi duruyor. Bununla birlikte Steam'de inanılmaz güzel yorumlar alan Bridge Constructor Portal da konsol çıkarmasını gerçekleştirecek. Sizler de merakla beklediklerinizi veya sağlam olacağını düşündüklerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.