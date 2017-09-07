Drive'ın masa üstü versiyonuna 11 Aralık'ta desteğini kesecek olan Google, Ekim ayı itibariyle konuyla ilgili bilgilendirmeler yapacak ve kullanıcılara mevcut 2 seçenekten uygun olanı seçmeleri doğrultusunda yönlendirmelerde bulunacak. Masaüstü versiyonu 12 Mart 2018 tarihi itibariyle tezgahlardan indiriliyor.

Bugün Google’ın blog gönderisinde duyurduğuna göre iyiden iyiye yaşını alan Google Drive’ın masaüstü uygulaması çöpe atılıyor. 11 Aralık itibariyle desteğin kesileceği uygulama, 12 Mart 2018 tarihinde bütünüyle kapatılacak. Drive uygulamasını kullanmakta olan kullanıcılar Ekim ayı itibariyle uygulamanın kaldırılacağına dair bildirimler almaya başlayacaklar. Firma kullanıcıları bireysel kullanıcı ya da işletme kullanıcısı olmak üzere iki kategoride mevcut olan yeni alternatifler doğrultusunda yönlendirecek. Google Drive hizmeti bir yere gitmiyor aslında. Hizmete web’den, akıllı telefon uygulamalarından ya da aşağıda belirtilen yazılım seçeneklerinin birinden erişebilirsiniz hala.

Google artık iki oldukça yeni yazılıma sahip, veri yedikleme ve/ya da bulut sistemdeki dosyalara erişim noktasında. ‘Yedekle ve Eşleştir (Backup and Sync)’ uygulaması en kapsamlı kullanıcı uygulaması olan bu uygulama, Google Drive ve Google Resim Yükleyici uygulamalarının her ikisinin de yerine kullanılıyor. Özünde Drive kadar işlevsel olmakla birlikte çalışma biçimi de oldukça benzer.

İşletme tarafında ise Google, dilediğinizde doğrudan bilgisayarınızdan Google Drive dosyalarına erişimi mümkün kılan, bu yönüyle de yerel sürücünüzde alan tasarrufuna imkan veren ‘Drive Dosya Sunucusu’ adlı uygulamasını yayımlamıştı. Uygulama çok daha şık ve entegre bir yaklaşımı temsil ediyor. “Zaman israfına yol açan dosya eşleştirme ve hafıza alanıyla ilgili endişelere elveda deyin” şeklinde bir slogan kullanıyor Google, Drive Dosya Sunucusu adlı uygulamasının tanıtımını yaparken.

Uygulamalar arasında bazı farklılıklar var: her iki uygulama da bir diğerinin yapamadığı bir ya da iki şeyi yapabiliyor. Bu nedenle hangisinin ihtiyaçlarınıza daha iyi cevap vereceğine karar vermek için ‘Google yardım sayfaları’nı ziyaret edebilirsiniz. Bir çok kişi için ‘Backup ve Sync (Yedekle ve Eşleştir)’ uygulaması ideal bir seçenek olmakla birlikte daha çok işlem gerçekleştiren kullanıcılar, uygulamanın NAS sürücülerine destek vermeyişinden şikayetçiler.