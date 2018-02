Mart Ayında İzleyeceğimiz Netflix Orjinalleri

Yeni bir ay, yeni Netflix dizileri, filmleri ve belgeselleri anlamına geliyor. Yabancı dizi izleme alışkanlıklarımızı tümden değiştiren Netflix platformu, Mart 2018 programını açıkladı.

Orijinal içerikleri için 8 milyar dolar harcayan platform bu yıl da kullanıcılarına birbirinden iddialı yapımlar sunacak. Her ay komedi, dram ve belgesel sunumlarının bir karışımını seyircininin beğenisine sunan Netflix’in, Mart ayı prömiyeri Marvel’ın Jessica Jones’u olacak. Ancak Netflix’in getirdiği tek şey bu değil. İşte bu ayın sunduğu orijinal içerikler.

1. Jessica Jones

Marvel’ın en sevilen karakterlerinden Dedektif Jessica Jones, en yeni ve en zorlu maceralarıyla New York sokaklarına geri dönmeye hazırlanıyor. Dizinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yayınlanacak olan ikinci sezonundan Jessica Jones’un yeni bir sayfa açma çabalarına tanık olacağız. Başlarda Kilgrave’in ölümü her şeyi kolaylaştıracak gibi görünse de Jessica Jones hayatının davasını üstlendikten sonra kendi geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalacak.

2. A Series of Unfortunate Events

Netflix‘in orijinal serilerinden A Series of Unfortunate Events‘in ikinci sezonu 30 Mart’ta yayınlanacak. Neil Patrick Harris’in başrolünde yer aldığı dizinin ikinci sezon fragmanı sizlerle.

3. Game Over, Man!

Komedi ve aksiyonu harmanlayan eğlenceli macera filminin başrollerinde Adam Devine, Anders Holm ve Blake Anderson yer alıyor. Eğlenceli komedi filmi video oyunlarını finanse etmeye çalışan üç arkadaşı temel alıyor. Ancak bu 3 gencin hayalleri sponsorlarının teröristler tarafından kaçırılmasıyla tehlikeye giriyor. Sponsorları rehin alındığında onu kurtarmak da bu arkadaşlara düşüyor. Eğlenceli aksiyon komedi "Game Over, Man!" filmi 20 Nisan 2018 tarihinde Netflix üzerinden izleyicileri ile buluşacak.

4. Flint Town

2 yıl boyunca Flint, Michigan'da polislerle birlikte hareket eden yapımcılar katlanılmaz şartlarda patlamaya hazır sorunlarla boğuşan bir departmanı gözler önüne seriyor. Heyecanlı seri 2 Mart'ta Netflix izleyicisi ile buluşuyor.

5. Santa Clarita Diet

Santa Clarita Diet 23 Mart’ta seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor. İkinci sezonda, gövde sayısı giderek artarken, Hammondlar Shiela’nın dönmesinin gizemini keşfetmeye çalışıyor.

6. Collateral

Film versiyonuyla Oscar Ödülleri’nde de adaylık kapan yapımın BBC Two tarafından hayata geçirilen mini dizi versiyonun arkasında, The Hours ve The Reader‘ın senaristliğini yapmış David Hare ve Love, Nina ve Jessica Jones gibi yapımlara imza atmış S.J. Clarkson ikilisi yer alıyor. 9 Mart’ta Netflix üzerinden yayınlanmaya başlayacak dört bölümlük mini dizi, hafta sonunu için plan yapmayanların imdadına yetişecek gibi gözüküyor.

7. The Mechanism

Narcos yaratıcılarından yeni Mechanism serisi geliyor. Film, Brezilya’nın en büyük yolsuzluk planlarından birinden esinleniyor. Heyecanı doruk noktasında yaşayacağınız seri, 23 Mart’ta seyircisi ile buluşuyor.