Marvel, bütün gücünü 2018'e yöneltmiş durumda. Kökten bir değişime girecek Marvel'ın, bu konuda atılımları devam ediyor. Karşınızda Sincap Kızın yer aldığı yeni TV dizisi New Warriors

Marvel, önümüzdeki sene inanılmaz bir şov yapacak gibi duruyor. 2008 yılında Iron Man ile başlayan ve tam 10 sene süren Marvel Sinematik evrenine nokta koyacak. Aslında tam olarak nokta koyacağını düşünmüyoruz, kendi arasında muhakkak devamı olacaktır ancak karakterler değişecek ve Marvel açıkçası gençleşecek. Marvel Sinematik Evreni dışında TV alanında da başarılı işler yapmaya devam ediyor. En son Iron Fist ile gündeme gelen Marvel, Iron Fist, Luke Cage, Daradevil, Agent Carter gibi çok sayıda TV dizisini bizlerle buluşturdu. 2018’e sağlam hazırlıklar içerisinde olan Marvel, hayranların kendilerini bir boşlukta hissetmemesi için uğraşıyor.

Marvel 2018 yılında çıkaracağı TV dizilerinin sayısını ikiye çıkardı. Bunlardan ilki geçtiğimiz günlerde açıklanan Cload and Dagger oldu. Bunun dışında bugün açıklanan yeni TV dizisi New Warriors’da 2018’de çıkması beklenen diziler arasında yer alıyor. New Warriors’la birlikte Marvel Sinematik Evrenine, Sincaplarla konuşan ilginç kız Squirrel Girl katılıyor.

THR’den gelen bilgilere göre dizi, dünyanın küçük bir köşesini kurtarmak için birlikte yaşayan ve birlikte çalışan altı süper güçlü genç etrafında dönecek. Çizgi romanları takip edenler varsa zaten bu konuda bilgi sahibi olacaklardır. Marvel bir değişim gösteriyor ve burada kilit sene 2018 senesi olacak. Marvel bu süreçte çok ama çok iyi idare etmek zorunda.

Sincaplarla konuşma yeteneği olan şiddetli bir savaşçı olan Squirrel(Sincap) Girl’ün oynadığı New Warriors’un, son derece komik olması bekleniyor zira çizgi romanı son derece zekice hazırlanmış komedi unsurları içeriyordu.

New Warriors 2018’de 10 bölümlük ilk sezonuyla ekranlarda olacak.