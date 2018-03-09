Marvel Açıkladı: Black Panther'in Devam Filmi Gelecek!

Yakaladığı başarı ile dikkatleri üzerine çeken Marvel filmi 'Black Panther', ikinci filmin çekilmesi kararı ile ödüllendirildi.

Marvel hayranlarını sevindirecek bir haberimiz var. Kevin Feige, Black Panther'in bir devam filminin olacağını açıkladı. Black Panther, şubat ayında vizyona girmiş ve beklenenin üzerinde bir başarı elde etmişti. Filmin detayları ile ilgili detaylı bilgi vermeyen Feige, filmin ne zaman geleceğinin ya da hikayesinin henüz belli olmadığını, kesin olan tek şeyin ikinci bir filmin çekileceği olduğunu söyledi.

Filmin birçok potansiyel kahraman içerdiğini söyleyen Feige, bu kahramanların da filmerinin gelebileceğini söyledi. Shuri, Dora Milaje gibi bazı karakterlerin çok sevildiğini ve bunu değerlendirmek istediklerini de ekledi. Bunun kesinleşmiş olmadığını, ancak böyle fikirlere her zaman açık olduklarını belirten Dave. yeni karakterler için her zaman yer olduğunu söyledi.

Marvel'in en güzel oyunlarından birinin bir filmi izledikten sonra onun devamı ile ilgili hayaller kurdurmak olduğunu söyleyen Feige, bunu yapmayı hiçbir zaman bırakmayacaklarını da ekledi. Marvel, Black Panther ile uzun zamandır yakalayamadığı bir başarı elde etmişti. Peki sizin Black Panther filminin devamına dair düşünceleriniz neler? Gelecek yeni film de aynı ilgiyi görecek mi?