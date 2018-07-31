Marvel, Avengers 4'ün Yayın Tarihini Öne Çekebilir

Ortaya çıkan bir IMAX listesi, Avengers 4'ün Birleşik Devletler ve diğer ülkelerden önce Avrupa'da vizyona gireceğini gösteriyor. Ancak Marvel, izleyicileri spoilerlardan kurtarmak için vizyon tarihini değiştirebilir.

Marvel filmleri, tatil sürelerinin farklı olması nedeni ile İngiltere, Fransa, Almanya gibi Avrupa ülkelerinde, Birleşik Devletler ve diğer bölgelere göre bir hafta kadar erken vizyona girer. Bu durum bazı Marvel hayranlarının kendi ülkelerinde henüz vizyona girmeyen film için çok fazla spoiler ile karşılaşmalarına neden olur.

Böyle bir şeyin gişe rekorları kırması beklenen bir film için olumsuz sonuçlar doğurabileceğini düşünen Marvel, Avengers: Infinity War’un vizyona giriş tarihini bir hafta erteleyerek filmi tüm dünyada aynı anda vizyona soktu. Şimdi benzer bir senaryo, Marvel tarihinin en başarılı filmi olması beklenen Avengers 4 için gerçekleşecek.

Seekingalpha tarafından yayınlanan IMAX listesi, 2019 yılında IMAX kalitesi ile izlenebilecek filmleri gösteriyor. Tuhaf olan şu ki; Avengers 4 için vizyona giriş tarihi Nisan 2019 olarak gösteriliyor. Ancak IMDB’ye göre film, 3 Mayıs 2019 tarihinde Birleşik Devletler ve diğer bölgelerde vizyona girecek.

Bu noktada bizleri ciddi bir çelişki karşılıyor. Marvel ya şu ana kadarki en iyi filmi olacağını iddia ettiği Avengers 4’ü dünyanın farklı bölgelerinde farklı tarihlerde yayınlayarak izleyicileri spoiler yağmuruna tutacak ya da Avengers 4’ün vizyona giriş tarihinde değişikliğe giderek tüm dünyada aynı anda yayınlanmasını sağlayacak.

IMAX, yayınlanan listenin Avengers 4’ün IMAX yayın tarihini gösterdiğini, ABD ya da diğer bölgelerdeki lansman tarihini yansıtmadığını doğruladı. Yani IMAX, Marvel’ın en azından şu an için iki farklı yayın tarihi oluşturduğunu kesin olarak onayladı. Bakalım Marvel IMAX yayın tarihini mi ileri çekecek yoksa diğer bölgelerdeki yayın tarihini mi öne alacak.