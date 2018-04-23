Marvel Başkanından Herkesin Beklediği Hawkeye Açıklaması!

Marvel Sinematik Evreni’nin 10. yılındayız ve milyonlarca hayranın uzun yıllardır beklediği Infinity War hikayesi 27 Nisan’da vizyona giriyor. Ancak bu zamana kadar yayınlanan posterler, TV spotları ve fragmanlarda hiç gözükmeyen kahraman Hawkeye, hala merak uyandırıyor. Marvel’in en tepe ismi Kevin Feige, merakları bir nebze de olsa gideriyor.

Avengers serisi, sadece süper kahraman filmleri ve fantastik kurgular için değil, sinema dünyası için önemli bir seridir. Son 10 yıldır birbirinden ayrı olarak vizyona giren kahraman filmleri ve 2 Avengers filminin hikaye örgüsü de yakında çözülmeye başlayacak. Bugüne kadar gelişimlerine ve değişimlerine tanık olduğumuz bütün karakterler, iki filmden oluşan Avengers: Infinity War ve Avengers 4 (2019) ile bir araya gelecekler. Karşılarında ise tüm zamanların en azılı düşmanı olan Thanos olacak.

Avengers hikayesinin temellerinin atıldığı günden bu yana hala solo filme sahip olmayan kahramanlar da var. Black Widow (Karadul) ve Hawkeye (Şahingöz) karakterleri, neredeyse 20 filmlik serinin lokomotifi rolünü üstlendiler. Bu iki kahraman, taşıyıcı rolleriyle hikayenin gidişatını çizgi romanlardan çok daha farklı bir şekilde değiştirdiler. Black Widow’un hala bir solo filmi çıkma ihtimali konuşulurken, Hawkeye için böyle bir ihtimalin olmadığını biliyoruz. Ancak en azından onun filmlerde arka plana atılmaması gerektiği görüşündeyiz.

Çünkü Hawkeye karakteri, özel bir asker olan Clint Burton’un kahramanlara nazaran aşırı sıradan olan hayatına rağmen Avengers ekibinde yer alan en kısıtlı güçlere sahip karakter. Onun bir aile hayatına sahip olduğunu ve defalarca ailesini bırakıp kahramanlık yaptığını izledik. Bu karakter sadece olduğu yerde dursa bile, en süper olmayan Avengers üyesi olarak izleyiciyle özel bir bağ kuruyor. Çizgi romanlarda bu böyle olmayabilir, fakat sinema filmlerinde böyle.

27 Nisan’da vizyona girecek olan Avengers: Infinity War filminin, bugüne kadar yayınlanan hiçbir pazarlama materyalinde Hawkeye ortaya çıkmadı. Ortaya çıkmayan bir diğer karakter de Antman’di. Ancak Hawkeye’ı daha çok merak eder olduk. Böylesine önemli bir karakter neden bütün kahramanların bulunduğu o kalabalık fragmanlarda ve posterlerde yer almıyordu? Muhtemelen bu da Marvel’in kulaktan kulağa konuşmamızı sağlayan bir pazarlama taktiğiydi. Çünkü Marvel başkanı Kevin Feige, karakterin Infinity War hikayesinde ya da sonraki Avengers filmlerinde özel bir yeri olacağını sonunda itiraf etti.

Aslında hayranların Hawkeye merakı, Kevin Feige ve filmin yönetmenlik koltuğunda oturan Anthony ve Joe Russo kardeşlerin de çok hoşuna gidiyor. Düzenlenen her basın konferansında Hawkeye ile ilgili soruları geçiştiriyorlar. Ona elinde oku olan sıradan bir kahraman yakıştırması yapıyorlardı.

Feige, “Biz Marvel dünyasındaki Hawkeye'ı seviyoruz. Hawkeye ve Jeremy Renner (canlandıran aktör) için büyük, çok büyük öyküler var, MCU'daki diğer herkes kadar güçlü bir aktör ve bu karakterle bütünleşmesi harika. Ancak ok ve yay taşıyan bir adam ve bir sürü ok ve yay taşıyan adam var. Hatta bazı oklu yaylı karakterler, filmlerde şaka malzemesi oluyorlar. Bu nedenle hayranların bu sıradan görünen karakteri merak etmelerine bayılıyoruz.” diyor. Sözlerinden hareketle Hawkeye’ın kısa da olsa beklenmedik bir etkiye sahip olacağını anlamak mümkün. Zira kayıp olan diğer karakter Antman ve Hawkeye’ın çizgi romanlarda birlikte çalıştıkları biliniyor. Bir tesadüf olmamalı, değil mi?

Yönetmen Joe Russo ise “Her iki yeni Avengers filmi için de orijinal Avengers üyelerinin özel anlara sahip olmaları için çalıştık. Hawkeye’ın Kaptan Amerika: İç Savaş filminde hükümet karşıtı bir grup olan Kaptan’ın yanında yer alması, onu bazı seçimler yapmaya zorladı. Onun hikayesi çok özel bir noktaya doğru sürüklendi. İzleyiciler sabırlı olmalılar” açıklamasında bulundu.

Muhtemelen bu sabrın sonu, 27 Nisan’da vizyona girecek olan Avengers: Infinity War ile birlikte selamet olacak.