Marvel, Black Widow Filmi İçin Sonunda Çalışmaya Başladı!

2010 yılında Marvel Sinematik Evreni’nin üçüncü ve Iron Man serisinin ikinci filminde izleyiciyle buluşan Black Widow, çizgi romanlardaki üstünlüğünü beyaz perdeye taşımaya hazırlanıyor. Scarlett Johansson’un canlandırdığı karakter kendi filmine kavuşuyor.

Aslında Black Widow filminin kendi serisine kavuşacağı söylentileri yeni değil. Kendisini gerçekten tanımaya başladığımız ilk Avengers filminden bu yana, okurların ve izleyicilerin dört gözle bekledikleri bir yapım oldu. Fakat ne Marvel ne de karaktere hayat veren Scarlett Johansson’un bu konuda önemli bir girişimi söz konusuydu.

Ortaya çıkan iddialara göre Marvel stüdyolarının kanı Black Widow’a karşı fazlasıyla kaynamış durumda. Daha önceki isteksizliğini hiç de belli etmeyen Marvel, artık bu projenin gerçekleştirilmesi için ciddi adımlar atmaya hazır. Hatta senaryonun kaleme alınması için, henüz adı belli olmayan yapıma Jac Schaeffer adında bir senarist atanmış durumda.

Nitekim proje hala resmi şekilde onay kazanmış değil ve Marvel cephesinden kesin açıklama gelmedi. Johansson, Iron Man 2'de göründüğü 2010 yılından bu yana daha büyük bir serinin parçası oldu. Sonraki filmlerde karakterin yeteri kadar öne çıkmasına rağmen, Marvel erkek süper kahramanlara güvenmeye devam etti.

Ardından Mervel Sinematik Evreni’ndeki erkek hegemonyası, Captain Marvel projesiyle kırıldı. Çekimlerine bu yıl başlanacak yapımda başrol Brie Larson’a ait olacak. Black Widow'u göreceğimiz en yeni yapım ise Avengers: Infinity War filmi olacak, fragmanını aşağıdan izleyebilrisiniz.

Marvel, sinemanın altın çağından büyük ekmekler kazandığı süper kahraman serisinin ilk aşamasını, 2019 yılına kadar çekmeye devam edecek. Ardından yeni yüzler ve kahramanlarla, eskiden tanıdığımız az sayıda kahraman ikinci kısım için hazır olacak. Büyük ihtimalle Black Widow filmi de bu kısmın önemli bir parçası olur.

Artık gözler Marvel’den gelecek resmi bir açıklamaya çevirildi. Diğer taraftan benzer bir açıklama ünlü oyuncu Scarlett Johansson tarafından da yapılabilir. Merakla bekliyoruz.