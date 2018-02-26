Marvel, Daha Önce Black Panther Gibi Bir Başarı Yakalamadı!

Marvel, Black Panther filmiyle özellikle yerli sinemada çok büyük başarı elde etti.

Black Panther, çıkışının 2. haftasında çok sağlam bir başarı elde etmeyi başardı. İlk hafta gösterdiği başarıyla Marvel’ın en iyi açılışlarından birine imza atan Black Panther, aradan geçen 10 günün ardından yayıncısını memnun edecek istatistiklere ulaştı. Daha önce adı sanı pek duyulmayan bir kahramanın hikayesinin anlatıldığı Black Panther, Amerika başta olmak üzere tüm dünyada sevildi. Yıllar boyunca siyahilere yapılan eşitsizliklere değindiği için özellikle siyahi insanların ilgi gösterdiği Black Panther, 10 günün ardından Amerika’da 400 milyon dolarlık gelir elde etti. Bu hızlı yükseliş, Hollywood tarihinde Jurassic World’den sonra ikinci en hızlı gişe tırmanışı olarak gösteriliyor.

400 milyon dolarlık yerli pazar başarısıyla Disney’i bir hayli mutlu eden Black Panther’in bu geliri, dünya çapında 700 milyon doları aşmış durumda. Henüz daha 10. gününde olduğu için 1 milyar dolar barajını aşması beklenen film, özellikle de Nisan’da çıkış yapacak yeni Avengers filmi öncesinde izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor.

Avengers: Infinity War’un öncesinde çıkmasının da gişe gelirinde büyük katkısı olduğu bilinen bir gerçek olsa da, Black Panther, Deadpool’un solo karakter olarak gösterdiği başarının ardından en çok beğenilen yeni süper kahraman oldu.

Black Panther’ın bu denli başarılı bir 10 gün geçirmesinin ardında, siyahi izleyiciler tarafından benimsenmiş olması yatıyor. Amerika’da filmi fazla benimseyen siyahilerin beyaz insanları sinema salonlarına almadığı, hatta darp ettiği haberleri karşımıza çıkmıştı. Irkçılık, ister beyazlar tarafından siyahilere, isterse de siyahiler tarafından beyazlara yapılsın; hiçbir türlüsü hoş değil. Bu yüzden, umarım ilerleyen yıllarda böyle olayların anı olarak kaldığını görürüz.