Marvel'dan Yeni Sanal Gerçeklik Oyunu: Powers United VR

Sanal gerçeklik alanına büyük oyuncuların dahil olmasıyla beraber Marvel da kolları sıvamış görünüyor.

Disney D23 Expo'da ortaya çıkan Marvel evreninin içine dahil olmanızı sağlayacak yeni sanal gerçeklik oyununun videosu dün yayınlandı.

Powers United VR (Birleşik Güçler Sanal Gerçeklik) olarak adlandırılan oyun, Marvel karakterleri olarak savaşmanızı sağlayarak sizi süper kahramanlar evrenine dahil edecek. Oculus ve Sanzaru Games ortaklığıyla üzerinde çalışılan oyun, The Hulk, Kaptan Marvel ve Roket Rakun olmanıza imkan sağlayacak gibi görünüyor.

Oculus Rift ve Touch Kontrolörlerine özel olacak oyunda bir ilk olarak co-op, yani takım oyunu deneyimi sunulacak. Takım arkadaşlarınızla birlikte aynı haritada savaşabileceğiniz oyuna yeni karakterler de 2018'deki çıkış tarihine kadar eklenecek. İşte oyunun tanıtım videosu.

Oyunun en dikkat çekecek noktası olan multiplayer yani çok oyuncu desteği, sanal gerçeklik alanında kullanıcı sayısında patlama yaşanmasına imkan sağlayabilir. Bu sistemin entegre edilebileceği diğer oyunlar ile gelecekte masada oturup oyun oynamak tarih olacak gibi görünüyor.