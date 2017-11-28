Marvel'den, ‘Avengers 4’ Dahil 20'den Fazla Film Geliyor!

2007’den bu yana süper kahramanların dünyasını her yıl genişleten ve dev bir sinematik evren yaratan Marvel, Avengers 4 ile birlikte birçok süper kahramanın hikayesini sonlandıracak. Açıklamalara göre farklı hikayelerle 20 farklı film gelecek.

Thor serisinin üçüncü halkası Ragnarok ile büyük başarılara koşan Marvel, hepsi farklı birer hikayeye ve film serilerine sahip olan süper kahramanların çoğunu, ortak yapım olan Avenger ile sonlandırmayı planlıyor.

Marvel ve Disney yöneticileri, Marve Studios’un birbirine bağlı olan süper kahraman filmleri serisinin son yıllarda daha çok dikkat çektiğinin farkındalar. Avengers gibi temel serinin sonlanacak olması, bu furyanın biteceği anlamına gelmiyor. Yeni hikayeler ve yepyeni seriler planlanıyor.

Marvel Studios'un başkanı Kevin Feige, "22 film çekeceğiz ve plan aşamasında olan 20'den fazla yapım var. Görecekleriniz, daha önce gördüklerinizden tamamen farklı olacak.” açıklamasında bulundu. Bildiğiniz üzere bundan tam 10 yıl önce hayatımıza giren Iron Man karakteri, Avengers hikayesinin temellerini atmıştı. Ardından gelen her Marvel filmi bir şekilde ana seriye bağlandı. Sonraları Örümcek Adam gibi popüler bir karakter yeniden uyarlanarak seriye dahil edildi.

Sızdırılmış Avengers: Infinity War fragmanı

Mayıs 2019’da vizyona girmesi beklenen Avengers 4 ile birçok karaktere veda edeceğiz:

Efsanevi serinin sonu anlaşılan o ki pek de mutlu bitmeyecek. Zira hepimizin yakından tanıdığı birkaç önemli karakteri canlandıran oyuncuların sözleşmeleri, bu filmden sonra devam etmiyor. Chris Evans (Kaptan Amerika), Robert Downey Jr (Demir Adam), Scarlett Johansson (Kara Dul), Mark Ruffalo (Hulk) ve Jeremy Renner (Hawkeye) gibi önemli isimler Marvel dünyasından uzaklaşacağa benziyor. Bu karakterlerin bir şekilde sonlarını görecek olmamız üzücü fakat başka detaylar da var.

Kevin Fiege bu konu hakkında, “Avengers 4’te iki farklı dönem olacak, bu insanların beklemediği şeyleri görmelerine neden olabilir” diyerek öngörümüzü haklı çıkartıyor. Devam edecek sinema evreninde, Doctor Strange ve Galaksinin Koruyucuları karakterlerini görmeye devam edeceğiz.

Kara Dul karakterini canlandıran oyuncu Scarlett Johansson, “Bir sonraki nesil adına mutluluk duyuyorum” açıklamasıyla, karaktere veda edeceğinin sinyallerini verdi. Ayrıca Disney’in 7000 farklı karakterin film haklarını elinde bulundurması da heyecan yaratıyor.

Marvel Sinematik Evreni’nde üçüncü aşamanın bitmesi için iki Avengers filmi daha izleyeceğiz. İlki 4 Mayıs 2018’de vizyona girecek olan Infinity Stone ve bir yıl sonra, henüz adı netleşmeyen Avengers 4 olacak.

Her iki filmin yönetmenliğini ise Anthony ve Joe Russo kardeşler yapacaklar. Kendilerini Kaptan Amerika: Kış Askeri, ve Kaptan Amerika: İç Savaş filmlerinden tanıyoruz.