Marvel Evreninde En İyi Açılış Hasılatını Yapan 10 Film

Geçtiğimiz hafta vizyona giren Black Panther gişede adeta coştuktan sonra, sizler için en iyi açılışı yapan 10 Marvel filmini derledik.

Black Panther 16 Şubat'ta vizyona girdiğinden beri gişe hasılatı olarak rekorları alt-üst etti. Şubat ayı içerisinde vizyona giren filmler arasında en yüksek hasılatı elde eden film oldu. Bununla birlikte tüm zamanların hafta sonunda en çok hasılat yapan beşinci filmi de olmayı başardı.

Bu büyük başarının sebebi elbette filmin oldukça sağlam olması. Bununla birlikte Amerika'daki 'Başkanlık Günü' sebebiyle hafta sonunun 4 güne çıkmış olması da bu başarı da pay sahibi. Vakit kaybetmeden sizler için derlediğimiz, Marvel dünyasının hafta sonunda en çok hasılat yapan 10 filmine geçelim.

10. "Spider-Man: Homecoming" (2017)

Hasılat: $117.2 milyon.

9. "Thor: Ragnarok" (2017)

Hasılat: $122.7 milyon.

8. "Iron Man 2" (2010)

Hasılat: $128 milyon.

7. "Guardians of the Galaxy Vol. 2" (2017)

Hasılat: $146.5 milyon.

6. "Captain America: Civil War" (2016)

Hasılat: $179.13 milyon.

5. "Iron Man 3" (2013)

Hasılat: $174.1 milyon.

4. "Avengers: Age of Ultron" (2015)

Hasılat: $191.2 milyon.

3. "Black Panther" (2018) (3 Günlük Haftasonu)

Hasılat: $201.8 milyon.

2. "The Avengers" (2012)

Hasılat: $207.4 milyon.

1. "Black Panther" (2018) (4 Günlük Haftasonu)

Hasılat: $242 milyon.

Sizler için derlediğimiz 10 en sağlam açılış yapan Marvel filmi bunlardı. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce de 4 günlük hafta sonu ile tepeye yerleşmiş olsa da Black Panther bu başarıyı hak ediyor mu? Siz filmi nasıl buldunuz?