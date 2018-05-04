  • Marvel Evreninde Yaşasaydınız Sizin Sonunuz Nasıl Olurdu?

Marvel Evreninde Yaşasaydınız, Avengers: Infinity War'da Sizi Nasıl Bir Son Bekliyor Olacaktı? (Spoiler)

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Avengers: Infinity War pek çok sinema severi şoka uğratan bir sonla bitti ve muhtemelen favori süper kahramanınız kül olarak uçup gitti. Peki siz Marvel evreninde yaşıyor olsaydınız filmin sonunda nasıl bir kaderiniz olacaktı?

Marvel Sinematik Evreni’nin en güçlü kötü karakteri olan Thanos, dramatik bir sonla sonsuzluk taşlarını topladı ve parmağını şıklatması ile evrende yer alan canlıların yarısını, Marvel süper kahramanlarının büyük çoğunluğu ile birlikte yok etti.
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Peki siz Marvel sinematik evreninde yaşıyor olsaydınız, Thanos’un büyük soykırımından sağ çıkabilir miydiniz? Bu soru aklınıza daha önce gelmemiş olabilir, zira film öyle bir sonla bitti ki çoğu kişi ‘Şimdi ne olacak?’ sorusu yüzünden başka bir şey düşünemedi.

Did Thanos Kill Me?’ adlı web site, Thanos parmağını şıklattığında hayatta kalanlar arasında mı yoksa kül olarak uçup gidenler arasında mı olduğunuz sorusuna yanıt veriyor. Üstelik siteyi farklı bir tarayıcıdan ziyaret etmediğiniz sürece sonucunuz değişmiyor.
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Site, düz beyaz bir sayfadan oluşuyor ve ziyaret ettiğinizde karşınıza ya ‘Thanos tarafından evrenin iyiliği için katledildiniz.’ ya da ‘Thanos tarafından bağışlandınız’ yazısı çıkıyor. Unutmayın; sayfayı ne kadar yenilerseniz yenileyin sonucunuz değişmiyor.

Kaynak : https://fossbytes.com/did-thanos-kill-me-avengers-infinity-war-website/
Etiketler: thanos, avengers: infinity war
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