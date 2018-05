Marvel Evreninin En Güçlü Karakteri 'Captain Marvel' Geliyor!

Marvel Sinematik evreninin en güçlü karakteri olacak Captain Marvel'ın çekimlerine başlandı. Filmin 8 Mart 2019 Dünya Kadınlar Günü'nde vizyona girmesi planlanıyor.

Henüz Avengers: Infinity War’un çarpıcı finalinin etkileri dahi geçmemişken Marvel, geçtiğimiz günlerde Ant-Man and The Wasp ile Marvel hayranlarını heyecanlandırmayı başarmıştı. Bugünse bu haberin üstüne bir müjde daha geldi: ‘Captain Marvel.’

Çekimleri birkaç gün önce başlayan ve Marvel evreninin solo filme sahip ilk kadın karakterini konu olan Kaptan Marvel (Captain Marvel) ile ilgili bilgiler şu an için fazlasıyla sınırlı. Fakat şunu net olarak söyleyebiliriz ki sinematik evrende de Kaptan Marvel, Marvel'ın en güçlü karakteri olacak. Çizgi roman serilerini yakından takip eden okuyucularımızın da bileceği üzere kendisi neredeyse rakipsiz bir güce sahip; hatta şimdiden Avengers: Infinity War II’de bir rolü ve etkileşimi üzerine kulisler yapılmaya başlandı bile. Zira kendisinin film boyunca S.H.I.E.L.D ile yakın dirsek temasında olacağı netleşmiş bilgilerin başında geliyor.

Sözün kısası film, Kaptan Marvel’ın güçlerini nasıl kazandığı ve nasıl kontrol etmeye başladığını konu alacak. Karakter tabanını oturtmaya yönelik olan filmin, Infinity War ile etkileşiminin nasıl olacağı net olarak bilinmese de Brie Larson başrolünde oldukça sürükleyici bir film ile karşılaşacağımızdan şüphemiz yok. Hoş bir jest ile 8 Mart 2019 Dünya Kadınlar Günü’nde çıkması beklenen kadın başrollü bu filmin, sosyolojik açıdan verdiği mesaj da oldukça anlamlı olacak: 'We can do it.' Ayrıca Kaptan Marvel filminden sonra Avengers: Infinity War Part 2 filmini izleme şansına sahip olacağız.