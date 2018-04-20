Şu sıralar kız arkadaşını Avengers Infinity War izlemeye davet eden bir gencin kız arkadaşına sunduğu 6 maddelik kural anlaşması, internetin gördüğü en başarılı ve renkli virallerden biri halini aldı. Dilerseniz bu maddelere yakından göz atalım.

Hepimizin günlük hayatta dikkatini dağıtan ya da sinirlerini bozan bazı insan davranışları ya da hareketleri vardır, bu davranışları sergileyen insanlar arasında en popüler olanı ise hepimizin yakından tanıdığı, ‘Bir film izlerken yanındakiyle sürekli konuşan, sorular soran o güzide, tatlı insan.'

Kendisine filmi beraber izleyebileceği bir arkadaş arayan 'Superman' rumuzlu Marvel fanı, filme davet ettiği kız arkadaşı için bazı önemli kurallar koyma gereği duymuş. Oldukça ilginç olan bu kurallar, adeta ‘The Big Bang Theory’nin sevilen karakteri Sheldon Cooper’ın elinden çıkmışa benziyor. Aslında film için bir tür internet viral'i olan bu çalışma yine de günlük hayattan oldukça büyük izler taşıyor, sevdiklerimize söyleyemediklerimizi bizler için söylüyor.

Bir DC karakteri olan Superman'i kendisine rumuz edinen bu Marvel fanatiği arkadaşın ismini yazı boyunca Superman olarak kabul edeceğiz. Zira bu kurallar ile kendisi gönüllerin Superman'i oldu bile. Hadi başlayalım!

Superman: Benimle 27 Nisan akşamı, saat 8’de Infinity War’a gelir misin? 2 tane biletim var

Kız: Olur Tatlım

Superman: Tamamdır, o zaman sana bazı kurallardan bahsedeceğim, bu kurallara uyman gerekiyor.

Filmden Önce sana ne istersen alacağım, Şeker, Patlamış mısır, içicekler hatta sosisli sandiviç bile olabilir. Ama bana asla film boyunca herhangi bir soru soramazsın. Film boyunca konuşmayacağız aklına çok önemli bir soru gelirse de kağıda yaz film bittikten sonra cevaplarım. Film boyunca el ele tutuşmak yok! Dikkatim dağılsın istemiyorum zira tam 10 yıldır bu filmi bekliyorum! Bu tür tatlı hareketlerin olacaksa bunu film sonunda isimler akarkenki ana sakla, hatta bu esnada öpücük de kabulümdür. Eğer ana karakterlerden biri ölürse beraber ağlarız fakat eğer gerçekten bir karakter ölür de sen ağlamazsan eve yalnız dönersin. Eğer filme gelmek istemezsen 24 saat öncesinden bana haber vermelesin ben de belki filme daha uygun olabilecek bir aday ile konuşurum mesela Jesse… Eğer bir de beni son dakikada ekersen seninle mahkemede hesaplaşırız, avukatım seni arayacaktır. Eğer ruh hastası bir insan ansızın sinemayı basar ve sağa sola ateş etmeye başlarsa, yapacağın şey çok basit ; o adamı anında indirmelisin, olayın kontrollü tamamen sana ait, ben filmimi izleyeceğim. Bu arada Polisi de ancak film bitimi çağırabilirsin, dikkatim dağılsın istemem. Eğer tüm bu kurallar senin için uygunsa, film bitimi seni o çok sevdiğin dondurmacıya da götüreceğim. Herhangi bir sorun var mı?

Sanırım hanım kızımızdan gelen bu son cevap, fırtına öncesi oluşan o sessizliğin internet mecrasında hayat bulmuş hali olabilir. O zaman biz de siz Webtekno takipçilerine oldukça güzel bir soru soralım, siz böyle bir liste yapıp sevgilinize verseniz size ilk tepkisi ne olurdu? Hatta denemek isteyen arkadaşlarımız varsa daha sonrasında hastane faturaları konusunda bir incelik de düşünebiliriz. Şimdiden iyi seyirler Webtekno.