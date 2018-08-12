Marvel Filmlerinde Makyajla Tanınmayacak Hale Gelen Ünlüler

Marvel Sinematik Evreni'nde çizgi roman karakterlerine benzetilmek için bir dizi aşamadan geçen ünlü oyuncuların gerçek hallerini sizler için derledik.

Bildiğiniz üzere son zamanlarda Marvel’ın beyaz perde alanında yaptığı ataklar DC’nin bir hayli ötesine geçmiş durumda. Uzunca bir süredir yüksek prodüksiyonları ve başarılı senaryolarıyla göz doyuran Marvel ekibi, filmlerinde harcadıkları bütçelerle doğru orantılı olarak makyaj ve kostüm anlamında da inanılmaz işler başarıyor. Dünyaca ünlü oyuncuları, çizgi roman evrenine yaklaştırmak için büyük bir emek harcayan Marvel, yıldız oyuncuları adeta tanınmaz hale getiriyor. Karşınızda X-men, Deadpool, Avengers gibi filmlerden tanıdığımız ünlü oyuncuların tanınmayacak derecede başarılı prodüksiyon makyajları.

Jennifer Lawrence

Rebecca Romijn

Dave Bautista

Paul Bettany

Kelsey Grammer

Kodi Smit-McPhee

Alan Cumming

Hugo Weaving

Ryan Reynolds