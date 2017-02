Marvel'ın sinematik evrendeki en büyük işi Infinity War'dan ilk video!

2008'den bu yana onlarca film ile yavaş yavaş inşa edilen Marvel Sinematik Evreni, sonunda tek bir filmde birleşiyor; Infinity War.

İlk Avengers filminin son sahnesinde karşımıza çıkan Thanos'un, Marvel Sinematik Evreni'ndeki büyük karakterleri karşısına alacağı film, aynı zamanda son dönemlerde yapılmış en epik film olacak. Bunun nedeni ise çoğunlukla ayrı filmlerde gördüğümüz süper kahramanların, Thanos karşısında sırt sırta verip mücadele edecek olmaları.

Bu konuda en fazla heyacanla beklediğimiz şey ise Guardians of the Galaxy ekibi ile Avengers ekibinin tanışacak olması. Tabii bunun dışında daha çok 'solo' gördüğümüz Dr.Strange, Black Panther vb karakterler de Thanos'a karşı Avengers ve Guardians of the Galaxy'e dahil olacaklar.

İşte bu muazzam filmin çekimleri başlamış durumda. Çekimler başlar başlamaz da setten ilk gün görüntülerinin bulunduğu, bizi efsane gaza getiren bir video yayınlanmış. Videoda en fazla dikkatimizi çeken şey ise Thanos'un konsept çizimleri ve kuşkusuz Thor ile Rocket Raccoon'un yan yana görüntüsü.

Bunun dışında sette bulunan Robert Downey JR da Facebook üzerinden başlattığı canlı yayın ile hayranlarının sorularını cevaplamış. Downey'in "kamera elemanım, stajerim" diye tanıttığı kişi ise, filmde olup olmayacağı soru işareti olan Tom Holland yani Spider Man. Holland'ın yüzünde 'motion-capture' için kullanılan 'tracking' noktalarından da anlaşılacağı üzere çekimleri başlayan Spider Man, filmde yine Iron Man'in dizinin dibinde olacak. Videonun sonunda ise güzel bir sürpriz var. Henüz bir sinema filminde yan yana görmediğimiz Iron Man ve Star Lord (Chris Pratt), kısa süreliğine de olsa aynı karade karşımıza çıkıyor.

Sırf şu videolarla bile beklentimizi tavan yaptıran Averngers: Infinty War, 4 Mayıs 2018'de vizyonda olacak.