X-Men'in önümüzdeki TV sezonu döneminde yayınlanması beklenen dizisi The Gifted'dan ilk teaser yayınlandı. Uzun fragman ise çok yakında bizlerle olacak.

MARVEL hayranlarına müjdeli haberi verelim. Yıllardan beri 'bunun dizisi olsa ne efsane olurdu' dediğimiz X-Men TV serisi, FOX tarafından sonunda kesinleşti. 2017-2018 sezonunda TV ekranlarına gelecek X-Men The Gifted, bizlere X-Men karakterlerinin mücadelesini izletecek. Daha önce söylentileri çıkan dizi, sonunda somut bir adım atmayı başardı.

Duyuruyu resmileştirmek için ufak bir teaser yayınlayan FOX, 15 Mayıs Pazartesi günü tam fragmanı yayınlayacağını duyurdu. Normal filmlerin yönetmeni Bryan Singer, pilot bölüm olacak Burn Notice’in yönetmeni Matt Nix’e senaryoda yardımcı oldu. Marvel ve FOX tarafından ortaklaşa üretilecek bir başka X-Men evreninde geçen dizi, Legion’la ortaklaşa ilerleyecek.

Dizinin başlangıcı, çocuklarının mutant güçlere sahip olduğunu öğrenen iki sıradan ebeveynin hikayesi ile başlıyor. Aile, mutantlara düşman olan hükümetten kaçmak ve çocuklarını korumak için mutantların yeraltı ağına katılmak zorunda kalıyor. Filmlerin yönetmeni Bryan Singer, Stan Lee’nin, dizinin pilot bölümünde bir kahramanı canlandıracağını söyledi. Ayrıca dizinin film serisi ile belirli bir kapasitede ortaklaşaca gideceğini söyleyen Singer, herkeste bir heyecan yaratmayı başardı. Tam fragmanla birlikte daha çok bilgi sahibi olmayı umduğumuz X-men The Gifted eğer filmle birbirini bağlarsa, çok daha kaliteli senaryolarla karşılaşabiliriz.