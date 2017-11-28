Marvel Heroes Beklenenden Önce Veda Ediyor

Disney'in ücretsiz aksiyon oyunu Marvel Heroes, beklenenden erken veda ediyor. Oyunun geliştiricisi Gazillion Entertainment, Twitter aracılığıyla yaptığı açıklamada oyunun sona ereceğini duyurdu.

Gazillion Entertainment tarafından yapılan açıklamada, "kapanışı duyurmak büyük üzüntü verici" ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın devamında, asıl hedefin 31 aralık olduğu ancak kapanışın planladığı gibi olmayacağı belirtildi. Marvel Heroes Omega'nın tüm platformlarda daha erken veda edeceğini açıklayan Gazillion Entertainment, gelişim ve hizmet alnında destek veren tüm oyunseverlere ve çalışanlara teşekkür etti.

Marvel , Gazillion Entertainment ile iş anlaşmasını sona erdirdiğini duyurduğunda oyunun sona ereceği zaten tartışılmaya başlamıştı. Oyun sunucuları ilk planlamalara göre yıl sonuna kadar açık olacaktı ancak tüm mikro işlemcilerin bugünlerde kaldırılacağı söylendi.

Bununla birlikte, Gazillion'un hemen hemen her çalışanı" feshettiği belirtilirken oyunun bu yüzden erkenden tasfiye edileceği belirtildi. Bazı eski Gazillion geliştiricileri, Şükran Günü öncesinde işten çıkarıldığını ve şirketin bazı ödemeleri yapmadığını Twitter aracılığıyla duyurdu. Bu açıklamalar eşliğinde bir efsane daha resmen ölmüş oldu.

Marvel Heroes, Avengers'den Galaksinin Koruyucuları'na kadar çeşitli Marvel karakterlerini içeren Diablo benzeri bir aksiyon-RPG oyunu. Oyun ilk çıktığında tarih 2013 yılıydı. O tarihten bu yana büyük bir hayran kitlesi kazanan oyun yine de Gazillion'un hedeflediği yere ulaşamamıştı.