Stan Lee'nin Açıklanmayan 50 Karakteri Daha Varmış!

Örümcek Adam, X-Men, Hulk, Iron Man ve daha nicesi… Hepsi ünlü çizgi roman yapımcısı Stan Lee’nin hayal gücünden çıktı. Kendisiyle yapılan bir röportajda ise hala açıklanmayan 50 farklı karakterin ve hikayelerinin hazır olduğunu belirtti.

Stan Lee artık çizgi roman ve sinema dünyasında ikonik bir isim. Onu bu günlere getiren ise, hemen hemen her Marvel çizgi roman karakterini yaratan eşsiz hayal gücünden başka bir şey değil. Günümüzde bu karakterlerin bazılarını gişe rekorları kıran sinema filmlerinden, tekrar tekrar çekilen serilerde görüyoruz. Elbette bunlar dev Marvel çizgi roman evrenin sadece ufak bir kısmı ve Stan Lee’nin beyninden çıkan yüzlerce karakter daha çizgi roman sayfalarında yer alıyor. Hatta Marvel sinematik evrenindeki her filmde kendisine güzel bir teşekkür borç bilinir:

Kendisi, Variety dergisine verdiği bir röportajda samimi bir itirafta bulunarak, sır gibi sakladığı ve hiçbir yerde yayınlamadığı düzinelerce karakter yarattığını söyledi: “Geliştirdiğim yaklaşık 50 karakter daha var ve bunları kimseye göstermedim."

Sohbete devam eden efsane çizer, “Karakterlerden birinin daha önce hiç görmediğiniz bir süper gücü var" dedi ve "Aslında hepsinin yeni süper güçleri var, ama sana söyleyemem, üzgünüm!" şeklinde konuştu.

İster inanın ister inanmayın ama Lee, şu an 94 yaşında ve kariyeri Timely Comics firmasında bir asistan olarak 1939'da başlamıştı. II. Dünya Savaşı'nda ABD ordusuna hizmet verdikten sonra Lee, daha sonradan adı Marvel olacak Atlas Comics'in en yaratıcı isimlerinden oldu: Örümcek Adam, Demir Adam, Thor, Hulk, Daredevil, Doktor Strange ve X-Men gibi modern Marvel karakterleri, o yılların eserleridir.

Stan Lee ise şu an tüm bu hayat yolcuğunda kendisine eşlik eden 95 yaşındaki eşinin ölümü yüzünden yasta. Ünlü çizerin kısa bir süre içerisinde planladığı karakterleri açıklaması bekleniyor.