Dramatik bir intikam hikayesi ve bir insanın gözünü bürüyen hırsın nelere sebep olabileceğini mükemmel oyunculuklarla işleyen, bambaşka bir süper kahraman hikayesini izlediğimiz Thu Punisher, Netflix’ten 2. sezon onayını da aldı.

Marvel Sinematik Evreni ile sinemanın altın çağında başı çeken firma, Netflix stüdyolarıyla yaptığı ortaklık sayesinde efsanevi karakter The Punisher’ı kendi özgün dizisine kavuşturdu. Aslında ilk sezonu yayınlanalı o kadar çok vakit geçmemesine rağmen dizi, inanılmaz başarılara imza attı.

Bu başarının ardında elbette The Walking Dead, Fury ve Wolf of Wall Street gibi yapımlarla tanıdığımız nağm-ı diğer The Punisher, Jon Bernthal’ın katkısı büyük.

Netflix bugün yaptığı açıklamada dizinin ikinci sezonu için resmi onay verdiklerini açıkladı. Zaten böyle bir başarının devam ettirilmemesi tepkilere neden olurdu. Karakterin ilk defa ortaya çıktığı kardeş dizi Daredevil bile The Punisher dizisinden sonra unutuldu.

İlk sezon 17 Kasım'da başlamış ve ana karakter olan Frank Castle’ı geri getirmişti. Bu kez kendisinin hikayesine çok daha yakından tanık olmuş ve o dramatik intikam hikayesinde hak vermeye başlamıştık. Aslında çoğu diğer Marvel karakterinden farklı olarak Castle bir süper kahraman değil, hatta süper güçleri bile yok.

Dizi bazı eleştirilere maruz kalmasına rağmen, incelemeler büyük oranda olumluydu. Hemen aşağıdaki duyuru videosu, dizinin ikinci sezonuna dair bir tarih içermiyor olsa da yakın zamanda bu tarihin de netleşeceğini söylemek mümkün. Muhtemelen 2018’in son aylarında göreceğimiz ikinci sezon, yapımcılara göre hala çekilmedi.

Önümüzdeki aylarda The Punisher’ın ikinci sezonuna dair bir resmi açıklama, fragman ve daha fazla aksiyon göreceğimiz kesin. Takipte kalın :)