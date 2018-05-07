Marvel'ın Sert Çocuğu Luke Cage, 2.Sezonu ile Geliyor

Marvel’ın en sert kayalarından Luke Cage, 2. sezonuna dair ilk fragmanı ile sevenlerine gelişini müjdeledi. Netflix ve ABC Stüdyo iş birliğiyle oluşturulan Marvel lisanslı dizi, 22 Haziran’da sevenlerini aksiyona doyurmaya geliyor.

2 sezon için yayınlanan fragmanda karakteri iyice oturan ve Harlem sokaklarında ünü iyice artan kahramanımız, ‘büyük güç büyük sorumluluk getirir’ mottosu ile dostlarına güven, düşmanlarına ise korku salmaya devam ediyor. Fragmanda sık sık Cage'in artık sokaklarda tanındığına dair işaretler verilirken hiç beklenmedik bir an yaşanıyor.

Vücuduna kurşun dahi işlemeyen Cage, beklemediği anda, hiç tanımadığı bir düşman tarafından çıplak ellerle yere seriliyor. Luke'un hem kendini hem de yakın dostlarını koruması için yepyeni bir sebebi var; üstelik görünüşe göre bu kez düşmanı kendisinden de sağlam!

Gardınızı alın! Yeni sezonda Harlem sokakları oldukça karışacak, çünkü Luke Cage’in artık dişine göre bir rakibi var, ‘Bushmaster.’ 22 Haziranda Netflix ekranlarına dönmesi beklenen dizinin 2. sezonu bol aksiyon ve kirli, karanlık bir ambiyans ile bizleri karşılayacak. Bakalım yeni sezonda Harlem sokaklarının taçsız kralı kim olacak.