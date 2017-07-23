Marvel'ın Yeni Ant-Man Filmi, Eski Wasp'ı Yer Alıyor!

Küçük kahramanların filmi Ant-Man için yeni bir oyuncu duyurusu yapıldı. Orijinal Wasp'ı oynaması için seçilen yeni oyuncu eski ve yeni Wasp'ın ortak filmde rol alacağını gösterdi.

San Diego Comic-Con’a damgasını vuran Marvel, Thor Ragnarok, Black Panther gibi yapımlarının fragmanı ile takipçileri coşturdu. Yine de Marvel’ın önem verdiği tek olay bunlar olmadı. Ant-Man and Wasp ismiyle önümüzdeki dönemde çıkması beklenen yeni Ant-Man filminin kadrosunu şekillendiren Marvel, film için yeni bir oyuncu duyurdu. 1990 yılında Batman Returns rolüyle gördüğümüz Michelle Preiffer’la anlaşan Marvel, yeni Ant-Man filminde Janet van Dyne’ı güzel oyuncunun ellerine teslim edecek.

Janet van Dyne, orijinal hikayede Avengers’ın kurucu üyesi ve Karınca Adam olan Hank Pym’ın eşi Wasp’dır.

Hank Pym, 2015 yılında yayınlanan Ant-Man filminde Micheal Douglas tarafından canlandırıldı ve kostümü Scott Lang’ın(Paul Rudd) ellerine veren orijinal Ant-Man olarak gösterildi. 2015 yılında yayınlanan ilk filme göre Janet’in hikayesi flashbacklerle açıklanmıştı. Bu görüntülerle Janet’in başarısız bir görevden sonra atom altı kuantum alanına girdiğini ve oradan kurtulamadığını görmüştük. Hank, filmin sonunda kızı Hope van Dyne’a(Evangeline Lilly) orijinal Wasp kostümünü vermiş ve serinin devamında yeni bir Wasp göreceğimizi göstermişti.

Yeni filmde Wasp karakterinin akıbeti ne olacak bilinmiyor, ancak tahminler anne ve kızı olacak şekilde iki ayrı Wasp karakteri göreceğimizi gösteriyor.