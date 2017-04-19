Marvel'ın Yeni Dizisi Cloak & Dagger'dan İlk Fragman!

Marvel, televizyon dünyasına yeni çizgi roman uyarlamaları kazandırmaya devam ediyor.

Netflix ile başarılı bir ortaklık sonucu beyaz perdede kurduğu sinematik evreni televizyona taşıyan Marvel, şimdi benzer bir hamleyi Freeform'da atıyor. Daha önceden duyurusunu yaptığı Cloak & Dagger dizinin çekimlerine devam eden Marvel, diziden ilk fragmanı da yayınladı.

Süper güçlerinin farkına varan iki gencin birbirlerine aşık olması ve daha sonrasında işlerin iyice karışarak her iki gencin de birer süper kahramana dönüşmesini konu alacak dizi, 1980'li yıllarda popüler olmuş iki karakteri de ilk kez çizgi roman dışında görmemizi sağlayacak.

Aşina olduğumuz süper kahramanların aksine, süper güçlere sahip kötülerle karşılaşmayacak olan ikili, daha çok uyuşturucu ve silah ticareti ile ilgilenen şehir mafyalarıyla uğraşacak diyebiliriz.

Cloak & Dagger, Marvel'ın Freeform ile ortaklaşa yapacağı tek proje olmayacak. Ayrıca Marvel, bir süre önce komedi tadında olacak New Warriors dizisinin de geleceğini duyurmuştu. Cloak & Dagger, 10 bölümlük ilk sezonu ile 2018'de yayınlanacak.