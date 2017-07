Marvel'ın Yeni Evreni Inhumans'dan Sağlam Bir Fragman Geldi!

Marvel TV serisine yeni bir evren olarak katılan Inhumans için yeni bir fragman yayınlandı.

Marvel taraftarlarının yakından takip edeceğini düşündüğümüz Inhumans’dan yeni bir fragman yayınlandı. Şu an devam etmekte olan San Dieogo Comic Con’da yayınlanan yeni fragman, ABC’de yayınlanacak TV serisi hakkında önemli bilgiler veriyor.

Yayınlanan son fragmana göre Black Bold ile kardeşi Maximus arasında çatışmayı göreceğiz. Ayrıca kralın özel yeteneklerini de merak ediyorsanız bu fragman aracılığı ile görebilirsiniz.

Dizinin kötü karakteri olacak Maximus için son derece sağlam bir oyuncu seçilmiş. Kötü rollerdeki başarısını psikopat oyunculuğu ile Game of Thrones’da kanıtlayan Iwan Rheon tarafından oynanan karakter Game of Thrones’daki kadar psikopat olabilir mi bilinmez, ancak umarım sonları benzemez. Rheon Game of Thrones’da Ramsay Bolton’u canlandırıyordu.

Son derece sağlam bir hikaye ile gelen Inhumans, farklı gezegenlerden hikayeleri bizlere gösterecek. Marvel’ın yeni evreni olacak Inhumans, belki de diğer Marvel sinematik ve dizi evrenleri ile birleşerek ortak projelere imza atacak. Ne olursa olsun, daha önce pek görme şansına erişemediğimiz yeni karakterleri bu dizi aracılığı ile tanıyabileceğiz. Dizi 1 Eylül’de IMAX salonlarında, 29 Eylül’de ise TV’de yayınlanmaya başlayacak.