  • Marvel'ın Yeni Netflix Serisi Iron Fist'ten Yeni Fragman!

Marvel'ın Yeni Netflix Serisi Iron Fist'ten Yeni Fragman!
Marvel'ın Yeni Netflix Serisi Iron Fist'ten Yeni Fragman!
Marvel'ın yeni 'Defender'ı Iron Fist'ten bir bomba fragman daha.

Beyaz perdede adeta sektörün başını çeken Marvel, televizyon dünyasında da süper kahraman takımını kuruyor.

Daha önceden Daredevil, Jessica Jones ve Luke Cage dizileri ile karşımıza çıkan Marvel, bu konuda ipleri Netflix'in eline vermekle de son derece akıllı bir adım atmıştı. Şimdi ise televizyon dünyasının Avengers'ı olarak karşımıza çıkacak Defenders'a adım adım yaklaşan Marvel, bu konuda son parça olan Iron Fist'i de önümüzdeki ay yayınlayacak.

Daha önceden iki fragman ile karşımıza çıkan Iron Fist'ten yeni -ve son derece şahane- bir fragman daha geldi.

Iron Fist, Mart ayında Netflix'te yayınlanacak.

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Etiketler: marvel, netflix, iron fist
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