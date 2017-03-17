Netflix’in Marvel serisi The Defenders öncesi Iron Fist ile devam ediyor!

Marvel’ın Netflix ile anlaşması ve tam da Netflix’in ülkemizde faaliyete başladığı dönemlere gelen seriler, kaldığı yerden devam ediyor. İlk olarak karşımıza Daredevil ile çıkan ekip, ardından Jessica Jones ve Luke Cage ile devam etmişti. Son olarak da ekibin son üyesi Iron Fist’in dahil olmasıyla The Defenders kadrosunu tamamen tanıtan Netflix, 2017 sonlarına doğru gelecek.

Şimdi ise The Defenders öncesi Finn Jones’un oynadığı Iron Fist’i göreceğimiz ve tanıyacağımız seri bugün itibariyle Netflix’te yayınlandı. Danny Rand karakteri ile göreceğimiz karakter, güçlü ve efsanevi yumruğu ile ön plana çıkıyor.

Iron Fist’in nasıl bu hale geldiği ve gerek Daredevil, gerekse Luke ile bağlantılarını verecek olan seriye 13 bölüm birden Netflix üzerinden ulaşabilir ve izleyebilirsiniz;