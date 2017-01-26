Marvel Karakterlerinin Sanatla Buluştuğu 20 Enfes Fotoğraf

Daha önce de çizgi roman karakterlerine yeni bir boyut kazandırmak sanatsal çalışmalar yürütülmüştü. Bu seferki çalışma, dünyanın en büyük sanatçılarından ilham alınarak gerçekleştirildi.

Pek çoğunuz Superman'in, Batman'in ve nice süper kahramanın "Rönesans Dönemi Versiyonu" çizimlerine şahit olmuştur. Suppadubba666 hesabından Instagram'da yapılan paylaşımlarda ise nice sanat eserinden ilham alınmış ve Marvel karakterleri baş rol koltuğuna oturtulmuş. İspanyol heykeltraş ve ressam, yine ustalığını konuşturmuş doğrusu. Demir Adam'ın Evrimi Vitruvian Man - Leonardo Da Vinci Adem'in Yaratılışı - Michelangelo Pietà, Michelangelo Ratto delle Sabine Düşünen Adam - Auguste Rodin Myron'un Diskobolüsü Son Akşam Yemeği - Da Vinci Medusa'nın Kafasını Elinde Tutan Perseus Hamlet - "Olmak veya Olmamak, İşte Bütün Mesele Bu!" Geriye kalan fotoğraflar, çoğunlukla aksiyon figürleri ve Photoshop çalışmalarından oluşuyor. NFC Etiketleriyle Kendi Hayatınızı Hackleyin! Videomuzu izlemek için buraya tıklayın!