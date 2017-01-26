Marvel Karakterlerinin Sanatla Buluştuğu 20 Enfes Fotoğraf

Pek çoğunuz Superman'in, Batman'in ve nice süper kahramanın "Rönesans Dönemi Versiyonu" çizimlerine şahit olmuştur. Suppadubba666 hesabından Instagram'da yapılan paylaşımlarda ise nice sanat eserinden ilham alınmış ve Marvel karakterleri baş rol koltuğuna oturtulmuş. İspanyol heykeltraş ve ressam, yine ustalığını konuşturmuş doğrusu.
Demir Adam'ın Evrimi
Vitruvian Man - Leonardo Da Vinci
Adem'in Yaratılışı - Michelangelo
Pietà, Michelangelo
Ratto delle Sabine
Düşünen Adam - Auguste Rodin
Myron'un Diskobolüsü
Son Akşam Yemeği - Da Vinci
Medusa'nın Kafasını Elinde Tutan Perseus
Hamlet - "Olmak veya Olmamak, İşte Bütün Mesele Bu!"
Geriye kalan fotoğraflar, çoğunlukla aksiyon figürleri ve Photoshop çalışmalarından oluşuyor.