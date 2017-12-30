Marvel, TapTap Comics ile birlikte kendi çizgi romanlarınızı oluşturmanızı sağlayacak bir projeyi duyurdu.

Marvel ve DC gibi süper kahramanlar tasarlayıp bu karakterlerinizi çizgi romanlarda oynatmak ister miydiniz? Normalde bunu yapmak için başarılı bir çizim bilginiz ve bol zamanınızın olması gerekiyor. Eğer, kendinizde bu zamanı bulamıyorsanız, Marvel’ın yakında sunacağı yeni hizmet çok hoşunuza gidebilir. Marvel ve TapTap Comics sayesinde, kullanıcıların kendi Marvel hikayelerini yazmasına olacak tanıyacak çizgi roman devi, fan destekli hikayeler sayesinde çok farklı içerikler çıkartmayı umuyor.

“Marvel: Kendin Yarat” ismiyle çıkacak bu yeni sistem, ortaya çok çılgın yeni hikayeler çıkartabilir. Önce Marvel kahramanlarının olduğu hikayeleri yazacak ve sonrasında bu hikayeleri çizgi romanlar yardımı ile gerçeğe dönüştürecek ve isterseniz tüm dünyayla paylaşabileceksiniz.

Kendi karışık evreninizi inşa etme arzusuna sahipseniz, hemen bu amaç uğruna işlere başlayabilirsiniz. Hazır yaratıcılığınız üzerinizdeyken hikayeyi yazmanızı öneriyorum. Hikayeniz hazırsa, kağıt ve kurşun kalemi bir kenarı koyup buraya tıklayarak Marvel’ın Kendin Yarat platformuna kaydolabilirsiniz.

Marvel’ın bu yeni özelliği şu anda kullanıma açılmış değil, ancak kayıt yaptırarak çok yakında açılacak çizgi roman editörü için önceden haberdar edilme şansına erişebilirsiniz. Eğer, bu konuda bir arzunuz varsa zaman sizin zamanınızdır dostlarım.