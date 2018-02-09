Marvel-Netflix Dizilerinin Akıbeti Belli Oldu!

Disney'in Netflix'e benzer bir internetten dizi izleme platformu açacağı kesinleştikten sonra, Netflix'de yayın hakları olan Marvel dizilerinin de akıbeti belli oldu.

Biliyorsunuz ki artık büyük markalar küçük markaları yutarak devleşmeye devam ediyor. Bir çizgi roman yayın kuruluşu olan Marvel'ı ve George Lucas'a ait Star Wars gibi markaları altında barındıran Lucasfilms'i Disney satın aldığında böyle olmuştu. Uzun bir süredir Disney, Netflix'i de almaya uğraşıyordu. Zaten iki şirketin arasındaki iş anlaşmaları sonucu bu bekleniyordu da.

Ancak Netflix'in tüm dünyada artan popülerliği ve Disney'in Fox'un eğlence sektörüne ilişkin varlıklarını satın aldıktan sonra Hulu'nun büyük bir kısmına da sahip olmasıyla birlikte işler değişti. Ancak hiç beklenmeyen bir şekilde Disney Hulu'yu da ayrı bir şekilde yayın hayatına devam ettirip, Netflix benzeri ayrı bir internet platformu kuracağını açıkladı. Peki Hulu ve Netflix'de yer alan Disney'e ait markaların(yani Marvel'ın süperkahraman dizileri) akıbeti ne olacaktı?

İlk açıklama Disney tarafından sonunda geldi. Deadline'a konuşan Disney yetkililerine göre, Hulu ve Netflix'de hali hazırda yayınlanan, satın alınmış markaların hakları kalacak. Hali hazırdaki anlaşmalar sürdürülecek. +18 yapımlar Disney'in hisselerinin büyük bir kısmını elinde bulundurduğu Hulu'ya gidecek.(Agents Of S.H.I.E.L.D.'ın yayınlandığı kanal ABC zaten Disney'e ait olduğundan bu konuda bir değişim yapılmayacak) Bunun dışında Disney kendi yayın platformunda ise "Monsters Inc." markasına ait bir dizi, yeni Star Wars serileri ve yayın haklarını dağıtmadığı Marvel markalarını içeren diziler üretecek.

Deadline ve Inverse gibi sitelerin tahmini, yeni yayın platformunda Fox'da bulunan X-Men yayın haklarının da Disney'in eline geri gelmesiyle birlikte, yeni yayın platformunda X-Men'e dair serilerin yayınlanacağı. Daredevil ve The Punisher gibi diziler zaten Netflix'in elinde hayranların oldukça beğendiği bir şekilde hayat bulmuştu. Bu anlamda Disney-Marvel tarafının verdiği karar mantıklı gibi. Siz ne düşünüyorsunuz?