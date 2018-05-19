Marvel Powers United VR, Bu Yıl Oculus'a Geliyor

Son zamanlarda teknoloji dünyasında Marvel rüzgarı esiyor. Bu rüzgara Oculus da Marvel Powers United VR'ı bu yıl piyasaya sürerek dahil oluyor.

Disney ile Facebook ortaklığında Oculus için geliştirilecek Marvel VR oyunu, geçen yıldan bu yana ne zaman çıkacağına dair gizemini sürdürdü. Marvel Powers United VR, oyuncularına Hulk, Kaptan Marvel, Deadpool veya Loki gibi Marvel evrenindeki kahramanların yerine geçmemizi sağlıyor.

Oculus Studios EP'den Mike Doran, Sanzaru Games tarafından geliştirilen oyunun bu yıl sonunda piyasaya sürüleceğini doğruladı. Thor'u ise henüz filmi çıkmadan önceki haliyle oyun içerisinde görebileceğiz, ancak Black Panther ve Thanos'un oyunda olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Oyunlar için sabırsızlanıyorsanız Comic-Con'daki hayranların tepki videolarını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Hayranlarını tepkilerine gelecek olursak hemen hemen herkes, sanki başka bir evrende gibi hissetiği söylüyor. Ön sipariş konusunda Türkiye'yi es geçen Oculus'un 32 GB depolama alanına sahip gözlüğü, vergisiz 249 dolar üzerinden satılıyor.