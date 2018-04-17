Marvel's Spider-Man Oyununa Dair İlk Yorumlar

PS4 için özel olarak geliştirilen ve Eylül ayında satışa sunulacak olan Marvel's Spider-Man'e dair henüz oyun çıkmadan birçok yorum gelmeye başladı.

Spider-Man, Marvel'ın en sevilen ve en bilinen karakterlerinden biri. Filmleri, çizgi romanları ve birçok oyunu bulunan karakterin oyunları genelde pek beğenilmezdi. Ancak PS4 için çıkacak olan son Spider-Man'in, şimdiye kadar çıkan tüm oyunları unutmamızı sağlayacak kadar iyi olduğu söyleniyor. Oyun seçimi çok kişisel ve değişken bir zevk, bu yüzden oyun herkes tarafından aynı oranda beğenilir mi bilinmez ancak gelen ilk yorumlar bu yönde.

Oyun, orijinal hikayeye oldukça iyi adapte edilmiş. Peter Parker'ın tüm hikayesini biliyoruz ve bu yüzden en baştan oyun oluşturmak ve verilen tüm o detayları doğru şekilde işleyebilmek zor ve önemli bir durum. Ancak Marvel ve geliştirici şirket Insomniac Games, bu detaylar için birlikte çok titiz bir çalışma yürütmüş. Aynı zamanda oyunun oluşturduğu detaylı ve hareketli harita da oldukça başarılı bulunmuş. New York şehirini ve Marvel evrenini iç içe geçiren harita, oyunculara sınırsız bir hareket sahası sunuyor.

Spider-Man'in önceki oyunları, oyun içi dinamikler ve hareket özgürlüğü konusunda çok eleştirilmişti. Eleştiriler dikkate alınmış olacak ki, yeni oyun bu konuda bir hayli geliştirilmiş. Artık yalnızca duvarlarda oradan oraya zıplayan bir Spider-Man olmadığı söyleniyor ve bu gelişme grafikler ile de desteklenmiş gibi görünüyor. Dengeli kombo seçenekleri ve akıcı sahneleri ile bu testi de geçtiği düşünülen oyun, son dönemin en başarılı 'süper kahraman oyunu' olmaya aday olarak görülüyor.

Oyunda aynı zamanda ek görevler ve yan hikayeler konusunda da iddialı. New York şehrinin her yanında konumlanmış birçok yan görev ve etkinlik ile, haritanın daha aktif kullanılması da sağlanacak. Oyunda karakterin çizgi roman ve filmlerinden esinlenilerek tasarlanmış birçok kostümün de yer alacağı oyun, 7 Eylül'de satışa sunulacak. Türkiye fiyatı 299 TL olarak belirlenen oyunun bir de 339 TL değerinde Dijital Deluxe sürümü çıkacak.