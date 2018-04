Marvel's Spider-Man Oyununun Dudak Uçuklatan Türkiye Fiyatı

PS4'e özel olarak gelen Marvel's Spider-Man oyununun fiyatı açıklandı. Türkiye fiyatı, görenleri pek memnun etmeyecek gibi duruyor.

Insomniac Games tarafından geliştirilen Marvel’s Spider-Man oyununun çıkış tarihi ve fiyatları açıklandı. 7 Eylül’de PS4’e özel olarak çıkış yapacak oyunun Türkiye fiyatı ise görenlerin bir kez daha bakmasını sağlıyor. Ülkemizde 1 dolar 4 TL’ye ulaştı. Bu durum, gıdadan teknoloji pazarına kadar her alana yansıyor.

Özellikle teknoloji alanında dolar fiyatları yükselirken doğru orantılı bir şekilde vergiler de yükseliyor. Var olan vergilere yenileri geliyor derken aldığımız ürünlerin fiyatları adeta aldı başını gidiyor. Bu durumun etkisini son olarak Marvel’s Spider-Man oyununda gördük. Sony, kendi çıkardığı oyunları genelde 200-210 TL arasında satışa sunar. Bu sayede oyuncular en güzel oyunları bile nispeten uygun fiyatlara satın alabilirler. Sony’nin bu fiyat tarifesi Spider-Man oyunu ile değişti.

Sony, Marvel lisanslı oyunu Spider-Man’i 299 TL fiyat etiketi ile ön siparişe açtı. Daha önceki oyunlarından 80-100 TL arası daha pahalı olan bu standart sürümün bir de abisi var. Eğer oyunun Dijital Deluxe sürümünü satın almak istiyorsanız 339 TL gibi bir ücret ödemeniz gerekiyor.

Marvel’s Spider-Man’ın Bu Kadar Yüksek Fiyata Satılma Sebebi Ne?

Paramız, hem dolar hem de Euro karşısında çok fazla değer kaybetti. Bu da her alanda olduğu gibi video oyun sektörüne de yansıyor. Bu fiyatın böyle olmasının ana etkeni dövizden kaynaklanıyor. Buna karşılık diğer oyunlar zaten bir süredir 300 TL barajına yakınlaşmıştı. Bu noktada devreye Sony Türkiye ve PlayStation Türkiye giriyordu. Yakında çıkması beklenen God of War 209 TL’den Detroit: Become Human Dijital Deluxe Sürüm ise 209 TL’den ön siparişe açıldı. Yani bu ücret, Sony için bir ilk.

Şirketin bu oyunda paraları bu kadar yükseltme sebebinin arkasında Marvel olduğunu görüyoruz. Çünkü Sony, bu oyun karşılığında Marvel’a belirli bir ücret ödüyor. Haliyle bu ücretin karşılığında oyunun daha fazla gideri oluyor. Peki, sizler bir oyuna 300 TL ücret vermek ister misiniz? Sizce bir oyun en fazla kaç TL olmalı?