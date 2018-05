Marvel Sinematik Evreni Hakkında Bilmediğiniz 11 Şey

Severek izlediğimiz filmlere sahip Marvel Sinematik Evreni'nde gözden kaçırdığımız veya görünce anlam veremediğimiz birçok detay bulunuyor. Dilerseniz bunlar neymiş, gelin birlikte öğrenelim.

Koskocaman bir evrene sahip Marvel, geniş kitlelerce beğeni topluyor. Gelin sizlere bu kocaman evrenin içinde siz fark etmeden neler döndüğünü size anlatalım.

Iron Man

Bilindiği üzere Iron Man'deki Tony Stark, ünlü iş adamı Howard Hughes'tan ilham alınarak yapılmıştı. Ancak Robert Downey Jr'ın ilham kaynağı SpaceX CEO'su Elon Musk. Tony Stark'ın garajında henüz piyasaya sürülmemiş bir Tesla Roadster'i görebilirsiniz ve SpaceX şirketinde de bir Iron Man zırhı görmeniz mümkün.

Incredible Hulk

3 yıl önce ilk Avengers serisindeki Incredible Hulk, silinmiş bir Captain America'lı alternatif bir açılışa sahipti. Bruce Banner’ı karlı bir dağ zirvesinde görüyoruz. Ancak bu sahne gençlere hitap eden film için uygunsuz görülüp silinmiş. Artık bu duruma son vermek isteyen Bruce, Hulk tarafının kendi elinde olmadığını anlıyor. Eğer bu sahnedeki buzlara yakından bakarsanız kalkanıyla birlikte Captan America'yı görebilirsiniz.

Iron Man 2

Spiderman Homecoming'in yıldızı Tom Holland, genç bir şekilde Iron Man 2'nin bir kısmında gözüküyor. Kısaca hatırlatmak gerekirse Iron Man 2 filminde ufak bir çocuk yer alıyordu. Iron Man maskesi takan Tom Holland, elini tıpkı onun gibi kaldırıyordu. Tam o sırada Tony Stark, gelip Holland'ı kurtarıyor.

Thor

İlk filmdeki Thor çekicinin Captain America'nın kalkanından ilham alındığını biliyor muydunuz? Çekicin neredeyse merkezindeki yerde tıpkı Captain America'nın zırhı gibi yıldız şeklinde ayriyeten çevresinde birkaç halka da görebilirsiniz.

Avengers

Avengers filminin Helicarrier adlı gemisinde Robert Downey Jr.'ın 'The man is playing Galaga' olarak bilinen bu sahnede Robert Downey Jr.'ın Galaga oynaya bir arkadaşı uyardığını görüyoruz. Çok sevimli bir sahne...

Thor: The Dark World

Thor: The Dark World filminde Loki'nin kaptan amerikayı taklit ettiğini görüyoruz. Bu sahnede Loki, Captain America gibi giyinmişti ve sahne boyunca kendi gibi olmakla birlikte birçok karakterin rolüne büründü. Sahneyi görmek için tık...

Captain America: The Winter Soldier

Captain America: The Winter Soldier filminde de Steve Rogers'ın devamlı yanında bir liste taşıdığını görüyoruz. Bu liste filmin nerede geçtiğine göre değişiyor. Örnekleyecek olursak film Amerika'daysa listede Steve Jobs ve Rocky'i, İngiltere'de Beatles ve Sherlock Holmes'u ve Avusturalya'da Steve Irwin ve AC / DC'yi görmeniz mümkün.

Guardians of The Galaxy

Chris Pratt, Guardians of the Galaxy filmi için 27 kilogram kaybetti ve bir komedi olan 'Parks and Rereaction' dizisi de onunla alakalı komedi unsurlu bir gönderme yaptı.

Ant-Man

Darren Cross'u yani nam-ı diğer Yellowjacket'i (Sarı Ceket) sonunda gördüğümüz Ant-Man filminde Cross'un takım elbisesinden gelen sesin Star Wars filmindeki 'çuv çuv' seslerine benzediğini farketmiş olabilirsiniz ve yanılmıyorsunuz. Disney'in sahip olduğu Star Wars ve Ant-Man'de bu ses ortak kullanılmış.

Captain America: Civil War

Son Captain America filmi olan 'Civil War'daki Steve ve Tony'nin savaştığı sahneyi bir yerlerden hatırlıyor olabilirsiniz. Bunu düşünen tek kişi siz değilsiniz, önceki Captan America: The First Avenger filminde çok benzer bir sahne bulunuyor. İki dövüşte de Steve Rogers kaybediyor, ancak buna rağmen ayakta kalmaya devam ediyor. Buna ek olarak iki sahnede de ayağa kalkarken "Bunu tüm gün yapabilirim." diyor.

Doctor Strange

Her daim Sherlock'la hatırlayacağımız Benedict Cumberbatch'in, Doctor Strange'deki Dormammu karakterine seslendirme yaptığını biliyor muydunuz? Artık biliyorsunuz, gidip arkadaşlarınıza hava atın!