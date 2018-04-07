Marvel Sinematik Evreninde Bu Zamana Kadar Ne Oldu?

Marvel Sinematik Evreni önümüzdeki sene tamamlanıyor. Uzun bir süreçten geçen karakterlerimizi bu aşamadan sonra nelerin beklediğine göz attık.

Marvel Sinematik Evreni, yaklaşık 10 yıldan beri devam eden ve onlarca yüksek bütçeli filmlerin çıktığı devasa bir proje. Iron Man ile başlayan bu süper kahramanlar evreni, önümüzdeki sene çıkacak 4. Avengers filmi ile son buluyor. Peki, bu zamana kadar neleri gördük ve daha neleri görmeyi bekliyoruz?

Marvel Sinematik Evreni, ilk kurgulandığında 3 aşama olarak planlandı. Bu kapsamda ilk aşama, 2012 yapımı ilk Avengers filmiyle sonuçlandı. 6 filme ev sahipliği yapan ilk aşamada Iron Man, Hulk, Thor, Kaptan Amerika gibi “ana karakter” olarak görülen karakterlerin solo filmleri yer aldı. Bu aşamanın ardından 2. evre başladı. İkinci evrede Thor, Iron Man gibi karakterlere Galaksinin Koruyucuları ve Antman eklendi. Bu seriye normal şartlarda Avengers: Age of Ultron ile son verildi, ancak Antman bu filmden sonra çıktığı için en son yayınlanan Antman oldu. Bu adımla ilk kez 2013’te başlayan Marvel Sinematik Evreni 2. aşaması, 17 Temmuz 2015’te tamamlanmış oldu.

Üçüncü Aşama

Bu olayın ardından Sinematik Evreni’nin en uzun soluklu aşaması başladı. Toplamda 10 filmin yer aldığı üçüncü aşama, 2016 yılında Kaptan Amerika: İç Savaş filmiyle başladı. Bu aşamada Doctor Strange ve Black Banther için solo filmler çekildi. Şu anda Marvel Sinematik Evreni’nde çıkan son film Black Panther. 27 Nisan’da Avengers: Infinity War yayınlanacak ve ardından yeni bir Antman filmi ve Kaptan Marvel filmi gelecek. Üçüncü aşamayı bitirecek film ise 3 Mayıs 2019’da henüz ismi açıklanmayan Avengers 4 filmi olacak.

Bu Zamana Kadar Ne Oldu?

Marvel Sinematik Evreni'nde karakterlerimiz, kendi içlerinde ve topluluk halinde pek çok mücadele verdiler. İlk Avengers filminde Loki'nin sonsuzluk taşlarından birini kullanmasıyla dünyayı yok etme çabası ve ardından son Thor filminde Ragnarok'a istenmeyen şeylerin olması, evrene zor anlar yaşattı. Bu zamana kadar çekilen filmlerin özellikle Galaksinin Koruyucuları gibi galaktik ölçekte olanlarında "Thanos" karakteri karşımıza çıktı. Sürekli bir gizemle anlatılan karakter, herkesi korkutan son derece güçlü bir canlıydı. Kevin Feige, uzun yıllardır tüm filmlerde inceden inceye "Thanos" ismini bizlere aşıladı. Bu aşılama bu ay karşılaşacağımız filmdeki kötü karakterin gelmiş geçmiş en kötü karakter olmasını sağlayacak.

Sonra Ne Olacak?

Marvel Sinematik Evreni, 10 yılı aşkındır devam ettirdiği sinema evrenine noktayı Avengers 4 ile koyacak, ancak bu demek değildir ki bundan sonra filmler bitiyor. Bu son, daha çok uzun yıllardır devam eden ve 3 filmlik serisini tamamlayan karakterler için geçerli olacak. Bunlar; Demir Adam, Kaptan Amerika ve Thor olarak gözüküyor. Bu üç karakter dışında birkaç karakterin daha öldüğünü görebiliriz, ancak bu karakterlerden çoğunu önümüzdeki senelerde daha önemli rollerde göreceğiz.

Ortaya çıkan bilgilere göre üçüncü aşamanın ardından yeni bir Örümcek Adam ve Galaksinin Koruyucuları filmi gelecek.

Diziler

Marvel Sinematik Evreni birbirinden başarılı filmlerin dışında pek çok diziye de sahne oldu. Daredevil, Jessica Jones, Punisher, Defenders gibi pek çok dizi sinematik evrenine etki etti. Bu diziler bazı noktalarda filmler için zemin hazırlayarak görevlerini yerlerine getirdiler.

Kevin Feige ve Muhteşem Kurgu

Iron Man’in ilk filmini hepimiz çok sevmiştik, ancak hiçkimse olayların buraya geleceğini tahmin etmemişti. Marvel Sinematik Evreni'nin başındaki isim olan Fiege, yıllardan beri sayısız filmi kurgulayarak bizlere inanılmaz bir seri yarattı. Her filmin birbiriyle ilişkili olduğu evren, önümüzdeki yıllarda yeni karakterlerle yoluna devam edecek.