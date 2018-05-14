Marvel Sinematik Evrenine Müslüman Kadın Karakter Geliyor

Avengers: Infinity War filminin yapımcısı Kevin Feige, Captain Marvel filminin ardından Müslüman süper kahramanları Mrs. Marvel'ın filminin de çekileceğini açıkladı.

Marvel Sinematik Evreni'nin başındaki isim olan Kevin Feigei, geçtiğimiz günlerde Marvel sinematik evreninde Müslüman bir süper kahraman filminin yer alabileceğine dair ipuçları verdi. Captain Marvel'dan esinlenerek yaratılmış Mrs. Marvel'ın kendi solo filmiyle beraber geleceği duyuruldu. Fiege'in BBC'ye verdiği röportaja göre, Brie Larson'ın Captain Marvel ile ilk kadın süper kahraman olarak çıkış yapmasının ardından Pakistan asıllı Amerikalı bir süper kahraman olan Mrs. Marvel'ın da Sinematik Evrene gireceği açıklandı. Kevin Feigei şu anda Captain Marvel üzerinde çalıştıklarını ve Brie Larson'un harika bir performans gösterdiğini belirtti.

Mrs. Marvel, 2013'te Marvel Comics'te tanıtılan Kamala Khan adında genç bir Pakistan asıllı Amerikalıdır.Müslüman bir kadın olan Mrs. Marvel'ın sinematik evrene çeşitlilik katacağı düşünülüyor. Bu yıl gösterime giren Black Panther filmi, çoğunlukla siyahi oyunculardan oluşan bir süper kahraman filmi olduğu için şirket bu konuda büyük övgüler almıştı.

Captain Marvel ise sadece bir kadın süper kahramana odaklanan ilk Marvel filmi olacak. Marvel, kadın süper kahraman ve siyahi oyuncuların çoğunlukta olduğu filmler ile farkındalık yaratmayı başarmıştı. Şirket, Müslüman süper kahramanı ile Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygınlaşan islamofobi konusuna da dikkat çekebilir gibi duruyor.