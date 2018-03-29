Taktiksel RPG mekanikleriyle geliştirilen MARVEL Strike Force oyunu, mobil platformlar için ücretsiz olarak yayınlandı.

Marvel’ın 10 yıldır devam eden sinematik evreni, önümüzdeki ay vizyona girecek Avengers: Infinity War filmi ile yeni bir sürece girecek. Onlarca süper kahramanın savaşacağı filmde sevdiğimiz pek çok karakterin de ölmesi bekleniyor. Herkesin Marvel’a odaklandığı bu dönemde, bu kahramanların yer aldığı yepyeni bir mobil oyun yayınlandı. FoxNext Games tarafından yayınlanan oyun, Android ve iOS kullanıcıları için ücretsiz taktik RPG mekanikleri sunuyor.

MARVEL Strike Force ismiyle yayınlanan oyunda, Örümcek Adam, Iron Man, Loki gibi tanıdığımız pek çok süper kahraman ve süper kötü bulunuyor. Süper kahraman ve süper kötülerin dünyayı savunmak için birlikte çalıştığı Strike Force oyununda, her iki grubu birleştirip güçlü takımlar oluşturabilirsiniz. Güç çekirdeği gibi ögeler için uygulama içi alışveriş imkanı sunan mobil oyun, hiç ücret ödemeden de oynamanıza olanak tanıyor.

5v5’lik mücadelelerde eşleştireceğiniz süper kahraman ve süper kötüler, sizi en iyi şekilde savunacak. Hangi karakterin hangi karakter karşısında uyum içinde çalışacağını tahmin edip sağlam bir takım oluşturmalı ve bu takımı en iyi şekilde kullanmalısınız. Evrenin en güçlüleri ile karşılaşacağınız oyun, Thanos gibi düşmanlarla karşılaşınca neler yapılacağını gösteriyor.

MARVEL Strike Force’un Konusu Ne?

Dünyada bir saldırı başlar ve süper kahramanlarla süper kötüler dünyayı savunmak adına ortak çalışırlar. Yeni düşman tehdidine karşı stratejik bir mücadeleye girerken, Örümcek Adam, Doctor Strange, Loki, Kaptan Amerika gibi karakterlerle nihai ekibinizi toplayarak sorumluluğu almalısınız.

Eğer MARVEL Strike Force’u merak ettiyseniz aşağıdan oyunun iOS ve Android linklerine ulaşabilirsiniz. Marvel evreninde yeni bir maceraya atlamaya hazır mısınız?