Marvel ve Square Enix'in Avengers Oyunundan İlk Fragman!

Marvel, DC Comics'in Injustice serisine, kendi Avengers serisi oyunlar ile rakip olmaya hazırlanıyor.

Bütün odağını sinemaya yönlendiren Marvel, rakibi DC Comics'in aksine oyun sektöründe çok fazla varlık göstermemekteydi (mobil oyun sektörünü ayrı tutarsak).

DC Comics, kısa bir süre önce Injustice 2'nin fragmanını yayınlamıştı ve ilk oyunun da elde ettiği başarı ile fragman, oyun dünyasında epey ses getirmişti. Şimdi ise görünüşe göre Marvel, oyun sektöründe de bir kez daha DC ile karşı karşıya gelecek.

Son olarak Marvel Ultimate Alliance ile oyun sektöründe adından söz ettiren Marvel, sinema filmleriyle doğru orantılı olarak birkaç oyun ile de karşımıza çıkmıştı.

Dün, bugün için önemli bir duyuru yapacağını açıklayan Marvel; Final Fantasy, Rise of the Tomb Raider ve Deus Ex gibi önemli oyunlara imzasını atmış, sektörün sağlam firmalarından Square Enix ile bir ortaklığa gideceğini resmi olarak duyurdu.

Bu ortaklık sonucu olarak karşımıza Avengers oyunları çıkacak (oyunları diyoruz çünkü iki firma arasındaki ortalık, 'multi-game' ortaklığı olarak geçmekte). İlk oyun olan ve şu an için 'Avengers Project' olarak adlandırılmış oyundan fragman tadında da bir video paylaşılmış durumda.

Oyunun ne zaman geleceği, nasıl olacağı gibi şeyleri konuşmak için henüz erken. Ancak Marvel cephesinden bir açıklama geldiğinde biz de sizlere duyuracağız.