Wolverine Karakterini Bambaşka Bir Şekilde Hayata Dönüyor!

Sinema tarihinin en uzun soluklu ve derinlikle kahramanlarından Wolverine’e Logan filmiyle veda etmiştik. Ancak Marvel efsanevi karakter için yeni işlerin peşinde koşuyor, Hobbit serisiyle ünlenen oyuncu Richard Armitage karaktere hayat veriyor.

Adamantium isimli fantastik bir elementin dünyanın en dayanıklı süper kahramanlarından birine güç verdiğini daha önce defalarca okuduk ve izledik. Hugh Jackman tarafından sinemada canlandırılan ve ölümsüzleşen efsanevi karakter Wolverine’e, yakışır bir finalle Logan filminde veda etmiştik. İçimiz ne kadar buruk da olsa, karakterin yeniden geriye dönecek olması bir nebze olsun mutlu ediyor. Fakat bu kez biraz farklı bir dönüş söz konusu.

Marvel, her medya biçimiyle yayıncılık çağının altın değerinde firmalarından birisi oldu. Çizgi romanlar, diziler, sinema filmleri derken, şirketin bir sonraki adımı sesli yayıncılık olacak.

2018 yılının ilk bahar aylarında başlayacak olan “Wolverine: The Long Night” isimli yayın, 10 bölüm sürecek sesli bir dizi olacak.

Projeye dair yapılan ilk açıklamalara göre Alaska’da yaşayan bir seri katilin izinde koşan bir grup ajan, ana şüpheli olarak Wolverine’nin peşine düşecek. Elbette olay örgüsünün başında bu kişinin süper güçlerinden haberdar olmayacaklar. Diğer yandan karaktere sesiyle hayat veren kişi, Hobbit üçlemesinde Thorin Oakenshield karakterini canlandıran aktör Richard Armitage olacak.

Ayrıca Mr. Robot dizisinden tanıdığımız Brian Stokes Mitchell da seride ajanlardan birini seslendirecek.

Sadece seslerin olduğu bir Wolverine nasıl karşılanır bilinmez, ancak firma çoktan gerekli materyalleri toparlamak için ormanlarda dolaşmaya ve çeşitli seyahatlerle kayıtlar almaya başlamış durumda. Senaryonun gidişatına ilişkin resmi bir açıklama bulunmasa da Marvel’e güvenimiz sonsuz.

Bakalım sadece ses ile içine gireceğimiz bir çizgi roman dünyası nasıl olacak? En önemlisi de Logan gibi dramatik bir karakterin hakkını verebilecekler mi? Zamanla göreceğiz.