Akla hep aksiyon, macera ve nefes kesen çekişmeleriyle gelen Marvel, yeni filmine komedi eklemeyi ihmal etmemişe benziyor.

Kaptan Amerika: İç Savaş filminden hemen sonra çıkan, Marvel Stüdyoları’nın yeni filmi Ant-Man and the Wasp, 6 Temmuz’da seyircileriyle buluşacak.

Filmin yeni fragmanına bakacak olursak, Marvel Sinema Evreni’nin gizemli gerçekliğine biraz olsun ışık tutmaya çalışıldığını görüyoruz. Anlaşılan, filmde sarsıcı duygusal sahnelere daha az yer verilecek ve tam tersine klasik Paul Rudd şakaları gırla gidecek.

Fragmanda Karınca Adam tutkunlarının meraklarını gidermeye yetecek birkaç sahne bulunuyor. Fakat fragmandan asıl çıkarımımızın, filmin gayet neşeli durduğudur. Fragmanın büyük bir çoğunluğu Scott Lang’in (Karınca Adam) ve Yaban Arısı’nın (Evangeline Lilly) Marvel dünyası’nın varlığını tehdit eden yeni ölümcül düşman Hayalet’in izini nasıl süreceklerini bir bir anlatmasından oluşuyor.

Klipte Lang’ın, “Birincisi, eğer bir şeyi doğru dürüst yapmak istiyorsan, önce bir liste yaparsın,” diyor. “İkincisi, Hayelet’le savaşmak zorunda kalacağız. Üçüncüsü, Hayalet’in izini süreceğiz… Galiba bu, ikinci kuralın bir parçasıydı. Neyse, sen orasını karıştırma… Dünyayı kurtarmamız gerekiyor. Asıl mesele bu!” şeklinde, zaman zaman kendi içinde karmaşıklığa yol açan, yine de gülümseten konuşmasını görüyoruz.

Belki Ant-Man and the Wasp filmi Marvel filmlerinin en heyecanla beklenen filmi olmayabilir (Sonsuzluk Savaşları filmini gören biri, Avengers’ın dördüncü filmini muhtemelen sabırsızlıkla bekliyordur.); ama görünen o ki, film hep ihtiyacımız olan o eğlenceli ve komik aksiyon filmini tekrar sinema severlerle buluşturacağa benziyor…

Ant-Man and the Wasp filminin 6 Temmuz’da vizyona gireceğini tekrar hatırlatalım.