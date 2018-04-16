Marvel evrenini görmeye en aşina olduğumuz yer aslında beyaz perde. Ancak Kasım ayında gelecek yeni bir roman ile Marvel, evrenini farklı bir alanda genişletmeye başlayacak.

Marvel evreninde öyle çok karakter var ki, sürekli olarak yeni hikayelerle karşılaşma ihtimalimiz çok fazla. Ne yaşadığını, başına neler geldiğini bilmediğimiz bir sürü karakter var ve sürekli olarak bu bilinmeyen hikayeler de ortaya çıkıyor. Şimdi tam da Avenger: Infinity War 2'nin çıkmasına birkaç gün kala, Marvel'den yeni ve sevindirici bir haber geldi.

Yenilmezlerin baş düşmanı Thanos'un nasıl bu kadar kötü olduğunu merak edenler, yakında bu sorunun cevabını alacaklar. Marvel, Barry Lyga ile birlikte yeni bir roman üzerinde çalışıyor. Thanos'un hikayesinin anlatılacağı romanın Kasım ayında çıkması planlanıyor. Kitabın adı 'Thanos:Tıtan Consumed' olacak ancak henüz hikayeye dair herhangi bir bilgi yok ve yazar Lyga'da verdiği bir ropörtajda spoiler vermemek için fazlasıyla dikkat etmiş.

Lyga, Thanos'un empati kurması zor bir karakter olduğunu ancak yine de okurların en azından 'Neden?' sorusuna cevap bulabileceklerini söylüyor. Marvel'in hikayenin doğru aktarılması konusunda çok dikkatli olduğunu söyleyen Lyga, kitabı yazarken bir yandan çok özgür davranabildiğini ama bir yandan da sadık olması gereken bir hikaye olduğunun sürekli hatırlatıldığını ekliyor.

Kitabı okuyan insanların 'Ben dünyanın yarısını öldürmeyi hala istemiyorum ama Thanos'un bunu neden yapmak istediğini gerçekten anladım ve oldukça mantıklı geldi. Başka türlü nasıl olurdu bilemiyorum' demesini istediğini söyleyen Lyga, bunun için elinden geleni yapıp hikayeyi mantıklı kılmaya çalıştığını söyledi. Kitap, filmlerde gördüğümüz tüm sahnelere de sadık kalacak, tabii ki Thanos'un gözünden. Siz ne düşünüyorsunuz? Evrene bir romanda ve bir kötünün hikayesiyle dahil olmak keyifli olacak mı yoksa roman, filmler kadar ilgi görmeyecek mi?