Marvel, YouTube’da Ücretsiz Black Panther Dizisi Yayınladı!

Marvel’in sinamalarda en çok izleyiciye sahip yeni süper kahramanı Black Panther, YouTube’a geliyor. Hemde ücretsiz ve çizgi roman tadındaki dizisiyle birlikte. Tüm Marvel filmlerine diz çöktüren kral, milyonlarca izleyiciye ulaşmanın her yolunu deniyor.

Marvel Sinematik Evreni, aynı şirketin çizgi romanları ülkemizde pek popüler olmasa da onlarca yıllık bir çizgi roman geçmişine sahip. Kahramanların beyaz perdeye aktarılmaları ve sinema dünyasının en karlı işleri olmaları stüdyoları sevindiriyor. Avengers: Infinity War filminin ilk bölümünde haftalar kala tahta oturan solo Black Panther filmi ise çıtanın nereye taşındığı göstermiş oldu.

Black Panther’in gişedeki tarihi başarısı, onu bundan sonraki filmlerde baş kahramanlardan birisi olarak göreceğimizi de kesinleştirdi. Ancak insanların çoğu serinin liderine Iron Man ve Kaptan Amerika (artık Amerika yok) gözüyle bakıyorlardı. Bu algıdan kurtulmak için sadece gişe başarısı da yeterli olmayacak. Avengers’ın yeni liderleri bundan sonra Black Panther, Örümcek Adam ve Doktor Strange gibi isimler olacak.

Marvel’in atacağı en akıllıca adım, milyonlarca insana ulaşmak adına ücretsiz içerik yayınlamaktı. Black Panther adına bu işi YouTube’da yapma kararı alan şirket, 2011’de yayınlanan 6 bölümlük çizgi diziyi YouTube’da yayınlama kararı aldı.

Dizinin tüm bölümleri artık YouTube’da yayında. Hemen aşağıda ise ilk bölümü var:

Her bölümü yaklaşık 20 dakika olan dizinin oynatma listesi şeklinde olması da sevindirici. Bu sayede filmin etkisinde kalıp iki saatlik bir Black Panther macerası isteyenler büyük bir sürprizle karşılaştılar.

Marvel Knights Animation isimli yan kuruluş tarafından tasarlanan Black Panther’in bu dizisi, ana karakter T’Challa’ya ve ülkesi Wakanda’ya odaklanıyor. Dizi, bizi sinema dünyasındaki Black Panther’in köklerine götürüyor.

Filmi sinemada izlemeyenler ise üzülmesinler. Zira hikaye bağımsız olduğundan, karaktere hakim olmak adına izlemeniz yararlı olacaktır. İyi seyirler :)