Mass Effect Andromeda'yı Telefondan Kontrol Edebilirsiniz!

Mass Effect: Andromeda, birçok özelliğin bilgisayarın başında değilken bile kontrol edilebilmesi için mobil uygulamasını yayınladı.

Bizleri bize en yakın galaksi olan Andromeda galaksisine götüren Mass Effect: Andromeda, Amerika’da çıkışını gerçekleştirdi. Avrupa ülkelerine 23 Mart’ta çıkacağını belirten EA, bu süreçte oyunu indirerek 10 saat boyunca çeşitli görev ve keşifler yapmaya olanak tanıyor.

Kullanıcılar, Mass Effect: Andromeda’nın hikaye modu olduğu kadar online moduna da fazlasıyla önem veriyor. EA bunun için Mass Effect Andromeda’nın mobil uygulamasını duyurdu. Kullanıcılar, bilgisayarlarından oyunu açmadan “Strikes” görevlerini gerçekleştirebilecekler.

Mobil uygulama, oyuncular için son derece kullanışlı tasarlanmış. Çok oyunculu bir maçın yükleme ekranındayken karakterinizi özelleştirmeye olanak tanıyan mobil uygulama, Android ve iOS sürümleri için yer alıyor. Karakterinizin silahlarını, modlarını ve donanımını hızlı bir şekilde değiştirebileceğiniz uygulamada, aynı zamanda beceri puanlarını harcayarak karakterinizin özelliklerini geliştirebilirsiniz.

Mass Effect: Andromeda, 21 Mart’ta Amerika’da 23 Mart’ta ise Avrupa’da satışa sunulacak. Oyun PC, Xbox One ve PlayStation 4 için gelecek. Oyunu şu ana kadar deneyimleyen oyuncu ve eleştirmenler, oyun hakkında birçok eleştiri yaptılar. Özellikle animasyon ve karakter modellerinin birçok hataya sahip olduğunu belirten eleştirmenler, gezegen ve araç modellerini ise beğendiler. Modelleme konusunda özellikle gözlerin çıldırdığını düşünen birçok kesim yer alıyor. Uygulamaları hemen aşağıda bulabilirsiniz.