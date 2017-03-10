Mass Effect: Andromeda'dan Oynanış Videosu Geldi!

Bugün yayınlanan fragmanının ardından Mass Effect: Andromeda'nın oynanış videosu ya sunuldu.

Bu yılın en fazla merakla beklenen oyunları listesinde belki de başı çeken Mass Effect: Andromeda, oyun tarihinin de en epik oyunlarından biri olmaya aday diyebiliriz.

Bugün, Mass Effect meraklıları için oldukça hareketli bir gün dersek yanlış olmaz. Bunun nedeni ise birkaç saat önce yayınlanan yeni fragmanın ardından, RPG oyunun bir de oynanış videosu yayınlanmış durumda. Tempest'te geçen oynanış videsounda karakterinizi, silahlarınızı ve zırhınızı geliştirebileceğiniz pek çok yer karşımıza çıkıyor. Ayrıca oyunda önemli olan şeylerden biri de, 'campaign' modunda yaptığınız her seçim, karakter ile olan etkileşimi de değişitirmekte.

21 Mart'ta PS4, Xbox One ve PC için satışa sunulacak oyunun EA/Origin Access programı üzerinden de 16 Mart'ta, 10 saatlik gibi kısa bir süre de olsa ücretsiz, deneme sürümü indirilmeye açılacak.