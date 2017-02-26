Mass Effect: Andromeda Kaç GB Olacak?

Mass Effect: Andromeda için veri boyutu ve yama gibi detaylar yayımlandı. Oyun daha ilk günden yama isteyecek.

Oyun dünyasının beklediği gözde oyunlardan biri olan Mass Effect: Andromeda, birkaç hafta sonra resmen piyasaya sürülecek. Bu süre zarfında geliştirici ekip BioWare tarafından oyun hakkında yeni detaylar açığa sürüldü. Gelen bilgilere göre oyun ilk günden yama isteyecek ve oyunu alanlar ilk günden oyunu yamalamak zorunda kalacaklar.

Ancak daha güzel bir haber ise oyunun yamasını önceden indirebilecek olmak. 21 Mart'ta piyasaya sürülecek olan oyun çıkmadan 5 gün öncesinden yamayı indirebileceğiz. Ancak bu durum her an değişebilir. Oyunun boyutu ise konsollar için 45 ile 60 GB arasında değişecek. PC içinse 55 GB olacak. Oyunun sistem gereksinimleri ise şöyle:

Minimum

İşletim sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, veya Windows 10

CPU: Intel Core i5 3570 veya AMD FX-6350

RAM: 8 GB

GPU: Nvidia GTX 660 2 GB, AMD Radeon 7850 2 GB

Hard Disk: En az 55 GB boş alan

DirectX: DirectX 11

Önerilen

OS: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, veya Windows 10

CPU: Intel Core i7-4790 veya AMD FX-8350

RAM: 16 GB

GPU: Nvidia GTX 1060 3 GB, AMD RX 480 4 GB

Hard Disk: en az 55 GB boş alan

DirectX: DirectX 11

21 Mart'ta tüm platformlar için yayımlanacak olan Mass Effect: Andromeda için daha öncesinde bir multiplayer beta çıkması planlanıyor.