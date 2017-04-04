Mass Effect'in Garip Animasyonlarının Nedeni Belli Oldu!

Kısa süre önce tanıtılan Mass Effect: Andromeda, pek çok oyun müdavimi için bir hayal kırıklığı oldu. Oyunun bilhassa eleştirilen noktası, animasyonların vasatlığının ardında ilginç bir neden yatıyor olması.

Mass Effect: Andromeda'nın oyun müdavimleriyle buluşmasının üzerinden iki hafta geçti. Pek çok otorite oyunun kötü olduğunu düşünmese de, kesinlikle üçlemenin yakınından bile geçemeyeceği konusunda hemfikirler.

Ünlü YouTuber Liam Robertson, Andromeda'nın karakteri ve yüz animasyonlarının arkasındaki gizemi çözmek için isminin açıklanmasını istemeyen bir dizi BioWare çalışanıyla konuştu.

Robertson, son videolarında BioWare'in insanların veya nesnelerin dijital taramalarını üreten ve oyun içi bir 3D model oluşturan yeni bir "siber tarama teknolojisini” yoğun şekilde kullandığına değiniyor. Karakter tasarımı seçimi ile ilgili en büyük sorun, BioWare'in ana şirket Electronic Arts'ın “diğer stüdyoları” ile uğraşmak zorunda kalmasıydı. BioWare, tüm verileri ana şirketin dışında işlemek zorunda kaldı.

Sorunun kesinlikle maliyet olmadığını belirtmeliyiz. Bununla birlikte Bioware yönetim ekibi, şirket dışı kaynaklarla çalışmayı uygun görmedi ve doğrusu yabancı stüdyolardaki insan gücüyle de pek iyi anlaşamadı. Üstelik geliştirici ekip, Electronic Arts'dan yeterince manevi teşvik görmedi. Bioware yönetimi, yüz animasyonlarının "neden yüksek öncelikler listesinde olmadığına dair" resmi bir açıklamada bulunmadı. Geliştirici ekip, daha ziyade aksiyon ve RPG faktörlerine yoğunlaştı. Ancak ne olursa olsun, 2017'de böyle bir oyunda böyle animasyonlar kullanılması kabul edilecek gibi değil.