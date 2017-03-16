Mass Effect: Andromeda Erken Erişime Açıldı!

Serinin son oyunu Andromeda'yı EA'nın erken erişim programı sayesinde 10 saat boyunca deneyin.

Sevenleri bir ordu gibi peşinden koşturan Mass Effect serisinin yeni oyunu Andromeda daha çıkmadan öylesine ilgi topladı ki EA’nın oldukça iyi bir iş çıkardığını şimdiden söylemek gerekiyor.

Bir süredir beklenen Andromeda EA’nın erken erişim programının bir parçası olarak yayınlandı. Mass Effect Xbox One'daki EA Access ve PC'deki Origin Access için kullanılabilir durumda. Xbox One'da, oyununun 42.19GB boyunda olduğunu hatırlatalım

İlgilenenler önümüzdeki hafta oyun resmi olarak yayınlanıncaya kadar 10 saat Andromeda oynayabilecek. Erken erişim oyunun kampanya modunda oynamak için geçerli olacak. Hikaye modunun bu 10 saatlik deneme süresince oynanacağı söyleniyordu. Ancak bu mod kapandı ve oyuncular senaryoda hiç bir ilerleme kaydedemeyecekler. Ancak çok oyunculu seçenek sınırsız olarak oynanabilecek.