Mastercard, ülkelerce üretilen ve desteklenen kripto para birimleri üzerinden kredi kartıyla alışveriş ve ödeme yapılmasına olanak tanıyacak.

Kripto paralar her geçen gün büyümeye ve dikkat çekmeye devam etseler de, kullanıcılarına gerekli güveni veremiyorlar. Ancak hükümetlerce desteklenen kripto para birimleri için bu durum geçerli değil. Geçtiğimiz yıl ekim ayında Mastercard Ceo’su Banga, hükümet tarafından desteklenmeyen kripto para birimlerini önemsiz olarak nitelendirmişti.

Bitcoin gibi anonim kripto paralardaki duruşunu değiştirmeyen şirket, yeni bir hamle yaparak arkasında ülke güvencesi olan kripto para birimlerine destek vermeye başladı. Ayrıca Mastercard Ceo’su Banga yaptığı açıklamada, “Hükümetler ulusal dijital para birimi oluşturmak istiyorlarsa, buna olumlu bir şekilde bakmaktan ve destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Muhtemelen Türkiye’de üretilen ve Mart ayında piyasaya sürülmesi beklenen ülkemizin kripto parası NeXpara’da Mastercard’dan destek alacak. Ayrıca kendi kripto para birimini başlatmış veya başlatmaya istekli olan İngiltere, Çin, Hindistan, Rusya, Arabistan, Israil, Venezuela ve Estonya’da benzer bir destek alacak.

Destekten kısaca bahsetmek gerekirse Mastercard kredi kartıyla yapılan tüm alış verişlerde ve ödemelerde hesaplamalar kripto para birimi üzerinden hesaplanacak. Ayrıca daha düşük komisyon ücretleri alınacak, hatta ülkeyle yapılan anlaşmaya bağlı olarak komisyon ücreti sıfıra kadar indirilebilir. Henüz mevcut anlaşmalar sağlanmadığından bu konu üzerinde konuşmak için çok erken, hükümetlere ait kripto paralara verilecek destek kampanyası başlatıldıktan sonra olacakları hep birlikte göreceğiz.